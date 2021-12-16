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مرسيدس تسحب استئنافها على نتائج سباق أبوظبي الختامي

أكدت مرسيدس أنها سحبت استئنافها على نتائج سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021 في الفورمولا واحد. وذلك قبيل حفل جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في باريس.

مرسيدس تسحب استئنافها على نتائج سباق أبوظبي الختامي

ضمن بيان قصير أصدره الفريق، تم التأكيد على الترحيب بقرار "فيا" إجراء تحقيق في ملابسات ما جرى خلال السباق المثير للجدل

وأكدت مرسيدس أنها لن تواصل السعي في استئناف قرار الحكام.

خرجت مرسيدس غاضبة من الكيفية التي تمت بها إدارة سباق الفورمولا واحد الختامي في أبوظبي من قبل مايكل ماسي مدير السباقات الذي قرر السماح باستئناف السباق للفة واحدة أخيرة بعد دخول متأخر لسيارة الأمان.

وجادلت السهام الفضية إلى أن ماسي لو اتبع القوانين بوضوح، لكان السباق قد انتهى خلف سيارة الأمان، ولكان لويس هاميلتون قد تُوج بطلاً للمرة الثامنة.

واحتجت مرسيدس على النتيجة مرتين، لكن الاحتجاج رُفض من قبل الحكام، ومن ثم أعلن الفريق نيته استئناف القرار في محكمة الاستئناف الدولية.

لكن وبعد إعلان "فيا" إطلاق تحقيق لما جرى خلال السباق على حلبة ياس مارينا، شعرت مرسيدس بأنه من الأفضل التركيز على تحسين القوانين بدلاً من السعي لتغيير نتيجة السباق.

وضمن بيان قصير موجه إلى المتابعين، أشارت مرسيدس بوضوح إلى أنه كان من الصعب تقبل الظروف التي حصلت خلال المراحل الأخيرة من السباق.

حيث جاء في البيان: "انتابتنا في أبوظبي مشاعر من عدم التصديق حيال ما شاهدناه. بالطبع، الخسارةُ جزء من المنافسة، لكن الوضع يصبح مختلفاً عندما تخسر الثقة بعالم السباقات".

وأكمل البيان: "نحن مع لويس، قمنا بمناقشة كيفية التفاعل مع ما حصل خلال الجولة الختامية. لطالما كان حبّنا لهذه الرياضة المحرّك الأساسي لنا، ونحن نرى بأن كل منافسة يجب أن تُحسم بناءً على الأداء المستحقّ. خلال السباق الختامي، شعر الكثيرون، ونحن من بينهم، أن طريقة سير الأمور لم تكن صحيحة".

وتابع البيان: "تريد مرسيدس تحمّل ’فيا’ للمسؤولية عبر التحقيق الذي ستُجريه في الأحداث التي حصلت، وإدخال تعديلات على القوانين والإجراءات مستقبلاً".

واختتم: "فريق مرسيدس سيعمل بشكل وثيق مع هذه اللجنة من أجل بناء بطولة أفضل لكل فريق وكل متابع يحب هذه الرياضة بالقدر الذي نحبها نحن. سنحمّل ’فيا’ مسؤولية متابعة هذه العملية، ولهذا سنسحب الاستئناف".

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