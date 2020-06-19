مرسيدس تستهدف جلب تحديثات على سيارتها لجولة النمسا الافتتاحية

بعد إطلاق سيارتها الجديدة "دبليو11" في فبراير/شباط الماضي، أثارت مرسيدس الإعجاب بأداء متميّز خلال التجارب الشتوية قبل توجّهها إلى جائزة أستراليا الكبرى وهي المرشّح الأبرز للفوز قبل إلغاء السباق.

وقد تمّ إلغاء السباقات الـ 10 الأولى من موسم 2020 بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، وهو ما أدّى كذلك إلى بقاء جميع الفرق ضمن فترة إغلاق طويلة.

اقرأ أيضاً: لوكلير يقود سيارة فيراري 2020 حول شوارع مارانيللو

لكن ومع عودة جميعها الآن للعمل والاستعداد لروزنامة أوروبية من 8 جولات تٌقام على مدار 10 أسابيع، فقد توجّه تركيز مرسيدس على تطوير سيارتها التي تأمُل بأن تجلب لها اللقب الثنائي السابع على التوالي هذا العام.

وقال جايمس أليسون المدير التقني للسهام الفضية أنّه وبينما اضطرّ الفريق إلى إيقاف العمل خلال فترة الإغلاق، لكنّ الكثير من التركيز توجّه نحو تطوير سيارة "دبليو11" في كل الجوانب الممكنة.

ويستهدف الفريق الألماني الآن جلب تلك الأجزاء المطوّرة إلى النمسا مع انطلاق الموسم.

"إذا ما تخيلتم وضع سيارة الإطلاق والسيارة التي كانت لتشارك في أستراليا، والتي تم تجميد تطويرها منذ فترة أعياد الميلاد تقريبًا، فقد كان هنالك شهر يناير بالكامل، وكذلك فبراير بأكمله، مارس، وأنت تحاول جعل السيارة أسرع في نفق الهواء وكذلك في جوانب التصميم" قال أليسون ضمن فيديو على منصّات بيتروناس للتواصل الاجتماعي.

وأضاف: "حصلنا على العديد من الأفكار حول كيفية جعل السيارة أسرع، وكثير منها كانت بالفعل في طور التنفيذ في قسم التصميم قبل أن نضطر إلى الدخول في فترة الإغلاق التي امتدت 9 أسابيع".

وتابع: "التحدي الذي يواجهنا الآن هو ضمان أن تتبلور 3 أشهر من التطوير إلى تحديثات على السيارة بأسلس طريقة ممكنة. حيث نأمُل أن نجلب قدرًا كبيرًا منها للسباق الأوّل في النمسا، ومن ثمّ سنحاول جلب أكبر قدر ممكن من التطوير على السيارة بأسرع وقت خلال الموسم".

في المقابل، تتجه فيراري كذلك إلى جلب محرّك وعلبة تروس محدّثَين إلى النمسا، لكنّ الفرق الأصغر مثل هاس، فقد أوقفت التطوير على السيارة حتى الانتهاء من الروزنامة وتأمين ميزانية 2020.

من جهة أخرى، سيمثّل ذلك الضغط من أجل جلب تحديثات على سيارة مرسيدس دفعة لسائقي الفريق لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس، والذين عادا إلى الحلبة مؤخّرًا خلال التجارب الخاصة التي أجرتها مرسيدس في سيلفرستون مع سيارة "دبليو09" بمواصفات 2018.

وقال أليسون أنّه وبينما يعتقد بأنّ العطلة الطويلة سيكون لها تأثير أكبر بكثير على السائقين من بقية فريق مرسيدس، لكنّ الشك لا يعتريه بأنّ كليهما مستعد على أفضل نحو لاستئناف الموسم.

فقال: "أعتقد بأنّ الوضع يكون أصعب ذهنيًا على السائقين من بقية الفريق، تلك الفترة من الانتظار، ولا سيّما بعد أن كنت مستعدًا لانطلاق الموسم ومن ثمّ سُلب ذلك منك بالطريقة التي رأيناها في ملبورن، ذلك أمر صعب على السائقين في اعتقادي".

واختتم: "ستكون عودتهما بكل الطاقة والتركيز المطلوبين من البداية علامة على مرونتهما وتنافسيتهما. لا يعتريني شك بأنّ كلا من لويس وفالتيري سيكون مستعدًا للانطلاق والتقدّم في النمسا".