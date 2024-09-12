مرسيدس تستهدف العودة للأداء القوي في باكو
أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى أن السهام الفضية تهدف للعودة إلى الأداء القوي في باكو، بعد سباقي زاندفورت ومونزا الصعبين.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
تخطط مرسيدس لبدء انطلاقة جديدة من باكو، وذلك بعد سباقي زاندفورت ومونزا المخيّبين نسبياً، حيث تراجعت السيارة عن المستوى الذي أظهرته قبل العطلة الصيفية.
واعترف وولف بأن وتيرة السيارة لم تكن تنافسية بالمقارنة مع الفترة قبل العطلة الصيفية، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي حققه المنافسون.
فقال: "نتجه إلى باكو مع هدف القيام بعمل أفضل مما قدمناه في زاندفورت ومونزا".
وأكمل: "كانا سباقين صعبين بالنسبة لنا".
وأردف: "لم تكن وتيرتنا تنافسية مقارنة بما قدمناه قبل العطلة الصيفية، كما أن منافسينا حققوا خطوات كبيرة للأمام".
وتابع: "لقد أظهرنا وتيرة جيدة في بعض المواقف خلال الجولتين الماضيتين، لكننا لم نمتلك الثبات في الأداء".
واستكمل: "كنا نحاول تحليل الوضع برمته منذ ذلك الوقت".
واختتم: "نحن نركز على إنهاء الموسم الجاري بأفضل شكل ممكن".
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