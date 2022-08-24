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مرسيدس تستعين بخبراء ماليين لتحليل قيمة جميع مكونات سيارة الفورمولا واحد

تستعين مرسيدس بخبراء ماليين لتقييم كامل تحديثات سيارتها في الفورمولا واحد لضمان الاستفادة الكاملة من عملية التطوير مع البقاء تحت سقف النفقات لموسم 2022 الجاري.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
مرسيدس تستعين بخبراء ماليين لتحليل قيمة جميع مكونات سيارة الفورمولا واحد

 تم تطبيق سقف للنفقات منذ موسم 2021 الماضي، حيث تم خفضه إلى 140 مليون دولار أمريكي، مع إضافة 1.2 مليون دولار أمريكي لتواجد أكثر من 21 سباقاً في الموسم، إضافة إلى السماح بالمزيد من الإنفاق في السباقات القصيرة.

وتم الاعتراض على سقف النفقات في البداية من قبل الفرق الكبيرة أمثال مرسيدس وفيراري وريد بُل، حيث اضطرت للحدّ من النفقات لتفادي أية عقوبات.

وبهدف الحفاظ على سير عملية التطوير بأفضل شكل ممكن، أكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس الاستعانة بخبراء ماليين لتقييم جميع التحديثات في هذا الموسم.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "علينا مراقبة النفقات وذلك بالاستعانة بخبراء ماليين لمراقبة سير عملية تطوير كامل القطع في السيارة".

وأكمل: " عندما نقوم بأي شيء على المسار يقوم أولئك الخبراء بالتسجيل".

وأردف: "نحن نتبع هذه الطريقة. لم نجلب الكثير من التحديثات في البداية ولكننا نقدمها الآن بشكل ثابت".

فريق مرسيدس

فريق مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

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ويتمحور القلق الأكبر لفرق البطولة حيال كيفية معاقبة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للفرق التي ستخرق سقف النفقات، إلا أن وولف أبدى ثقته في أن كل شيء سيجري وفقاً للقوانين الصحيحة.

فقال: "ستظهر النتائج المرغوبة حالما يلتزم الجميع بالقوانين، كما سنرى إن كان الجميع يلتزم بالقوانين حيث ستظهر التقارير حول ذلك".

واختتم: "لذا لا أعتقد أنه يمكن خرق هذه القوانين، لأنك ستواجه حالاً مماثلة لخرق القوانين التقنية".

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