مرسيدس تستعد لمزيد من الجولات الصعبة لبقية الموسم

امتلك لويس هاميلتون وجورج راسل فرصة المنافسة على المركز الأول في جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد، قبل أن تتلاشى الآمال مع تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية ومن ثم سيارة الأمان.

ويأتي ذلك بعد نجاح راسل في تحقيق قطب الانطلاق الأول خلال جولة المجر قبل العطلة الصيفية، حيث نافس على المركز الأول كذلك.

وبينما لعبت خصائص حلبة سبا-فرانكورشان دوراً سلبياً في أداء السيارة، لكن مرسيدس أوضحت أن الدروس المستقاة تم تطبيقها بالشكل الأنجح من أجل استخلاص أفضل ما يمكن من السيارة.

وبالرغم من أن العلامة الألمانية باتت تعلم ما تحتاجه السيارة، لكن توتو وولف مدير الفريق ما زال حذراً حيال متطلبات بعض الحلبات، خاصة أوستن.

فقال: "أداؤنا متعلق بالمبدأ التصميمي للسيارة، لكننا بتنا نفهم الآن كيف تتداخل جميع العوامل معاً ضمن السيارة".

وأكمل: "أعتقد أننا قادرون على تعديل السيارة بدقة لتناسب الأداء المطلوب، لكن ستكون هناك سباقات ستناسبنا بينما قد تكون سباقات غيرها أكثر صعوبة".

وأردف: "أوستن على سبيل المثال قد تكون صعبة جداً. لذا علينا الإبقاء على آمالنا واقعية. لن ننافس على قطب الانطلاق الأول في جميع الحلبات المتبقية، لكننا بحاجة لتحقيق ذلك العام المقبل".

وبينما لا تعمل سيارة مرسيدس الحالية بالشكل الأمثل على حلبات تضم مطبات بسبب عدم قدرة السيارة على الاقتراب كثيراً من سطح المسار لتقديم الأداء الأمثل، إلا أن هاميلتون وراسل عانيا من انخفاض السرعة القصوى على المقاطع المستقيمة كذلك.

وأوضح وولف أن العامل الأساسي يكمن في فهم ما تحتاجه السيارة للتقدم في الموسم المقبل كي تنافس على جميع الحلبات.

فقال: "الحلبة التي قدمنا عليها أداءً سيئاً - سبا - كانت ضرورية للغاية من أجل فهم السبب الذي كنا فيه تنافسيين للغاية في زاندفورت".

وأكمل: "بالرغم من أن ذلك يبدو غريباً، لكن البيانات لا تبدو متوافقة مع أرض الواقع هذا الموسم. لهذا نحن نجمع البيانات ونعالجها لنحلّ كامل قطع الأحجية للموسم المقبل".

وأضاف: "كما قلت، نحن لا نتوقع أن تكون جميع الجولات المتبقية مثل زاندفورت".

واسترسل: "ستكون هناك حلبات بمطبات أكثر وهذا لن يسمح لسيارتنا بالعمل كما يجب. لذا لن نحرز الفوز في السباقات السبعة التالية".

وأشار وولف إلى أن الفريق مستعد للمخاطرة ببعض الأمور الإضافية بهدف تحقيق فوز على الأقل هذا الموسم، وذلك بعد القرار الاستراتيجي الذي اتخذته السهام الفضية عقب دخول سيارة الأمان في هولندا.

وبالرغم من أن ذلك أبقى هاميلتون على إطارات "ميديوم" وأضرّه خلال إعادة الانطلاقة، لكن وولف عبّر عن سروره من امتلاك فرصة المنافسة على الفوز.

فقال: "أفضل المخاطرة بكل شيء من أجل الفوز بالسباقات بدلاً من الاكتفاء بالمركز الثاني أو الثالث".