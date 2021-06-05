تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل التالي / فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار عاجلة

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو

يستعدّ فريق مرسيدس لخوض تجارب تأهيلية صعبة للغاية في جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو إثر تعثّر الصانع الألماني خلال فترتَي التجارب الحرّة ليوم الجمعة، ما أعاد إلى ذاكرة مدير الفريق توتو وولف أحدث جولة سنغافورة 2015.

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو

عرفت مرسيدس أسوأ نتيجة لها في الموسم في سباق موناكو قبل أسبوعين حيث حلّ لويس هاميلتون في المركز السابع، في حين انسحب زميله فالتيري بوتاس بسبب مشكلة في صمولة عجلة الإطار.

وفشل الفريق في منافسة ريد بُل وفيراري في عطلة نهاية الأسبوع، إذ عانى هاميلتون على وجه التحديد لجعل إطارته تعمل في النطاق المناسب حول شوارع الإمارة الضيقة.

ولم تتحسّن الأمور بالنسبة للسهام الفضية في تجارب يوم الجمعة لجائزة أذربيجان الكبرى مع حلول هاميلتون في المركز الحادي عشر خلال التجارب الحرة الثانية بينما اكتفى بوتاس بالمركز السادس عشر.

وقال بوتاس مع نهاية اليوم بأنّ هناك "مشكلة جوهرية" مع سيارة "دبليو 12" في باكو، في حين شعر هاميلتون بأنّ الفريق "متراجع بفارق كبير" عن منافسيه.

ومن جهته تحدّث مدير الفريق توتو وولف بصراحة عن حظوظ كتيبته في باكو، إذ يعتقد بأنّ معاناة مرسيدس في موناكو استمرت على حلبة شوارع أخرى.

"لدينا سيارة سباق قوية، لكنّنا نعاني على مدار اللفة الواحدة" قال وولف.

وأضاف: "اليوم كان مخصصاً لجمع البيانات وتحليلها، لكن حتماً ما رأيناه في موناكو تواصل في باكو، إذ توجد ببساطة أقسام معيّنة على الحلبة لا نؤدي فيها بالشكل المطلوب".

وأكمل: "لا توجد منعطفات سريعة على المسار. جميعها منعطفات بطيئة، وبزاوية 90 درجة أو أكثر تعقيداً على غرار منعطفات موناكو. لذا كان من الواضح بأنّ الأمور ستكون صعبة بالنسبة لنا".

وأدّى ذلك إلى تقديم وولف توقعات قاتمة بخصوص حظوظ مرسيدس في التجارب التأهيلية ليوم السبت، وقارن الأمر بجائزة سنغافورة الكبرى لموسم 2015 عندما وجد الفريق نفسه يمتلك ثالث أسرع سيارة ومبتعداً بفارق 1.5 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل بالرغم من هيمنته على مجريات الموسم.

وقال وولف في هذا الصدد: "التسابق يكون يوم الأحد، وأعتقد بأنّ التصفيات ستكون صعبة جداً بالنسبة لنا، ربّما تكون الأصعب لنا على الإطلاق".

وتابع: "يذكّرني ذلك بجولة سنغافورة في 2015. لكنّنا نتقبّل ذلك بشجاعة، وكما قلتُ سابقاً، لدينا سيارة سباق جيّدة، لذا لدينا فرصة للتعويض يوم الأحد والتعلّم من ذلك".

وأردف: "هذا ما هو عليه الأمر. سنحاول أن نقدّم أقصى ما لدينا مع الحزمة المتوفرة".

وكانت أسرع أزمنة هاميلتون في التجارب الحرة الثانية أبطأ بفارق أكثر من ثانية عن المتصدّر وسائق ريد بُل سيرجيو بيريز، ممّا يشير إلى توسّع الفارق بين الفريقَين منذ جولة موناكو.

ولكن اعترف وولف بأنّ المعاناة لم تفاجئ فريقه، إذ يرى بأنّ تصميم المسار لعب لصالح نقاط قوّة منافسيه، الذين استفادوا أيضاً من استخدام أجنحة مرنة.

وأردف وولف: "كنّا نعلم بأنّ مسارَي موناكو وباكو لا يُلائماننا".

واستدرك: "كانوا جيّدين للغاية في المقاطع الملتوية في موناكو، لذا هم جيّدون جداً هنا، وفيراري أيضاً".

واستطرد: "ثمّ على الخطوط المستقيمة، عندما يكون لديك جناح يمنحك سرعة إضافية، ستمتلك حينها التركيبة المثالية ضدّنا".

واختتم: "عليك تقبّل ذلك بشجاعة، وتحاول بذل أقصى ما لديك وتحصد أكبر قدر ممكن من النقاط".

المشاركات
التعليقات
بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل

المقال السابق

بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل

المقال التالي

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

2
فورمولا 1

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

3
فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

4
فورمولا 1

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو

5
فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

18س
أحدث الأخبار
ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو
فورمولا 1

ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو
فورمولا 1

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو
فورمولا 1

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو

بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل
فورمولا 1

بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل

17س
بوتاس: من الواضح أن مرسيدس تفتقد الوتيرة في باكو
فورمولا 1

بوتاس: من الواضح أن مرسيدس تفتقد الوتيرة في باكو

18س
أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
فورمولا إي فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو

أحدث الأخبار

ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو

بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.