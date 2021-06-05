عرفت مرسيدس أسوأ نتيجة لها في الموسم في سباق موناكو قبل أسبوعين حيث حلّ لويس هاميلتون في المركز السابع، في حين انسحب زميله فالتيري بوتاس بسبب مشكلة في صمولة عجلة الإطار.

وفشل الفريق في منافسة ريد بُل وفيراري في عطلة نهاية الأسبوع، إذ عانى هاميلتون على وجه التحديد لجعل إطارته تعمل في النطاق المناسب حول شوارع الإمارة الضيقة.

ولم تتحسّن الأمور بالنسبة للسهام الفضية في تجارب يوم الجمعة لجائزة أذربيجان الكبرى مع حلول هاميلتون في المركز الحادي عشر خلال التجارب الحرة الثانية بينما اكتفى بوتاس بالمركز السادس عشر.

وقال بوتاس مع نهاية اليوم بأنّ هناك "مشكلة جوهرية" مع سيارة "دبليو 12" في باكو، في حين شعر هاميلتون بأنّ الفريق "متراجع بفارق كبير" عن منافسيه.

ومن جهته تحدّث مدير الفريق توتو وولف بصراحة عن حظوظ كتيبته في باكو، إذ يعتقد بأنّ معاناة مرسيدس في موناكو استمرت على حلبة شوارع أخرى.

"لدينا سيارة سباق قوية، لكنّنا نعاني على مدار اللفة الواحدة" قال وولف.

وأضاف: "اليوم كان مخصصاً لجمع البيانات وتحليلها، لكن حتماً ما رأيناه في موناكو تواصل في باكو، إذ توجد ببساطة أقسام معيّنة على الحلبة لا نؤدي فيها بالشكل المطلوب".

وأكمل: "لا توجد منعطفات سريعة على المسار. جميعها منعطفات بطيئة، وبزاوية 90 درجة أو أكثر تعقيداً على غرار منعطفات موناكو. لذا كان من الواضح بأنّ الأمور ستكون صعبة بالنسبة لنا".

وأدّى ذلك إلى تقديم وولف توقعات قاتمة بخصوص حظوظ مرسيدس في التجارب التأهيلية ليوم السبت، وقارن الأمر بجائزة سنغافورة الكبرى لموسم 2015 عندما وجد الفريق نفسه يمتلك ثالث أسرع سيارة ومبتعداً بفارق 1.5 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل بالرغم من هيمنته على مجريات الموسم.

وقال وولف في هذا الصدد: "التسابق يكون يوم الأحد، وأعتقد بأنّ التصفيات ستكون صعبة جداً بالنسبة لنا، ربّما تكون الأصعب لنا على الإطلاق".

وتابع: "يذكّرني ذلك بجولة سنغافورة في 2015. لكنّنا نتقبّل ذلك بشجاعة، وكما قلتُ سابقاً، لدينا سيارة سباق جيّدة، لذا لدينا فرصة للتعويض يوم الأحد والتعلّم من ذلك".

وأردف: "هذا ما هو عليه الأمر. سنحاول أن نقدّم أقصى ما لدينا مع الحزمة المتوفرة".

وكانت أسرع أزمنة هاميلتون في التجارب الحرة الثانية أبطأ بفارق أكثر من ثانية عن المتصدّر وسائق ريد بُل سيرجيو بيريز، ممّا يشير إلى توسّع الفارق بين الفريقَين منذ جولة موناكو.

ولكن اعترف وولف بأنّ المعاناة لم تفاجئ فريقه، إذ يرى بأنّ تصميم المسار لعب لصالح نقاط قوّة منافسيه، الذين استفادوا أيضاً من استخدام أجنحة مرنة.

وأردف وولف: "كنّا نعلم بأنّ مسارَي موناكو وباكو لا يُلائماننا".

واستدرك: "كانوا جيّدين للغاية في المقاطع الملتوية في موناكو، لذا هم جيّدون جداً هنا، وفيراري أيضاً".

واستطرد: "ثمّ على الخطوط المستقيمة، عندما يكون لديك جناح يمنحك سرعة إضافية، ستمتلك حينها التركيبة المثالية ضدّنا".

واختتم: "عليك تقبّل ذلك بشجاعة، وتحاول بذل أقصى ما لديك وتحصد أكبر قدر ممكن من النقاط".