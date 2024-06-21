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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

مرسيدس تستدعي الشرطة حول رسالة متعلّقة بتخريب سيارة هاميلتون

استدعت مرسيدس الشرطة بعد تلقيها بريدًا إلكترونيًا مجهولًا يتهم فريقها في الفورمولا 1 بالتخريب الخطير لسيارة لويس هاميلتون.

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لويس هاميلتون، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

كشف مدير فريق مرسيدس توتو وولف أن الشرطة متورطة في التحقيق في مصدر بريد إلكتروني مجهول يتهم الفريق بمحاولة تخريب سيارة لويس هاميلتون عمداً.

وتم إرسال بريد إلكتروني مجهول إلى نفس قائمة ممثلي الفورمولا 1 ووسائل الإعلام الذين تلقوا رسائل واتساب مزعومة تتعلق بكريستيان هورنر في وقت سابق من هذا العام، وقالت الرسالة إن مرسيدس تلعب لعبة خطيرة.

وزعمت الرسالة، التي تدعي أنها من عضو في الفريق، أن مرسيدس وخصوصًا وولف يقومون "بتخريب منهجي" لسيارة هاميلتون واستراتيجيته وصحته النفسية.

واستمرت الرسالة في الادعاء بأن هناك إجراءات "غير نزيهة" تحدث، وأعربت عن الخوف من أن الفريق يسلك "طريقًا خطيرًا" يمكن أن "يكون في النهاية مهددًا لحياة لويس".

كما يُتفهم أن رسائل واتساب متّصلة أُرسلت من هاتف محمول إلى أفراد محددين.

ورفضت مرسيدس أي اقتراح بأن البريد الإلكتروني يحتوي على أي جزء من الحقيقة وأكدت أن هذه الاتصالات لم تأت من موظف.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتحدث وولف في جائزة إسبانيا الكبرى، وكان منزعجًا بوضوح، وقال إنه تم استدعاء الشرطة ووعد بالعثور على الجاني.

"ليس من عضو في الفريق"، قال وولف حول البريد الإلكتروني، وأضاف: "عندما نحصل على مثل هذه الرسائل الإلكترونية، ونحن نحصل على الكثير منها، يكون ذلك مزعجًا، خصوصًا عندما يتحدث شخص ما عن الموت وكل هذه الأمور.

وأكمل: "في هذه الحالة بالذات، أمرت بالتحقيق بقوة كاملة. لدينا الشرطة تحقق في الأمر. نحن نبحث عن عنوان آي.بي. نحن نبحث عن الهاتف. كل ذلك لأن الإساءة عبر الإنترنت بهذه الطريقة يجب أن تتوقف. لا يمكن للناس الاختباء خلف هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والإساءة إلى الفرق أو السائقين بهذه الطريقة".

وقال وولف إنه من غير الممكن أن تقوم مرسيدس بتعطيل جهودها في بطولة الصانعين عن طريق تعطيل أحد سائقيها عمداً.

وقال: "لا أعرف ما الذي يفكر فيه بعض أصحاب نظريات المؤامرة والمجانين هناك".

وأكمل: "لويس كان جزءًا من الفريق لمدة 12 عامًا. لدينا صداقة. نحن نثق ببعضنا البعض. نريد إنهاء هذه الشراكة بشكل جيد. نريد الاحتفال بالعلاقة".

وأضاف: "إذا كنت لا تصدق كل ذلك، يمكنك تصديق أننا نريد الفوز ببطولة العالم للصانعين. وجزء من بطولة العالم للصانعين هو جعل كلا السيارتين تفوز. لذلك، لكل هؤلاء المجانين هناك، اذهبوا إلى طبيب نفسي."

واصل وولف تفسيره أنه يجد الأمر مزعجًا بشكل خاص أن الناس يختبئون خلف هويات مجهولة لانتقاد بدلاً من أن يكونوا صريحين بشأن ذلك.

وقال: "إذا شعر الناس بأنهم يريدون الإساءة والهجوم والاختباء خلف حساب إنستغرام وهمي، أو أي شيء آخر، بالنسبة لي... تعالوا، قولوا من أنتم، وسنأخذ النقد ونتناقش. ولكن لا تختبئوا".

أضاف: "إذا كانت الرسائل الإلكترونية تُرسل أو تُستخدم أرقام الهواتف لهذه الرسائل، فإن المزاح بالنسبة لي يتوقف، وسنلاحق الأمر، سواء كان ذلك ناجحًا أم لا. ولكن هناك حدود لأشياء معينة".

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