مرسيدس تستبعد فكرة تكتيك عامل السحب في مونزا

سينطلق هاميلتون من آخر شبكة انطلاق سباق مونزا يوم الأحد بعد اختيار فريقه مرسيدس تغيير وحدة طاقته.

وفي حين أنّ قوانين الفورمولا واحد أنّ موقعه النهائيّ سيعتمد على مركزه في التصفيات في مواجهة كارلوس ساينز الإبن، ويوكي تسونودا وفالتيري بوتاس المتلقين لعقوبات كذلك، فإنّه لن يحتاج للضغط بأقصى ما لديه كما لو أنّه ليست لديه عقوبة.

ذلك يعني أنّ مرسيدس قد تختار التضحية بطلعاته في نقطة ما من أجل منح راسل عامل السحب وهو ما قد يكون حاسمًا لضمان انطلاقه من الأمام.

لكن في حين أنّ بوسع راسل كسب بضعة أعشارٍ من ذلك، فإنّه يعتقد بأنّ المخاطر التي تُواجهها الفرق على صعيد استراتيجيّة عامل السحب وإمكانيّة سير ذلك على نحوٍ خاطئ تدفعه إلى معارضتها.

وقال الذي أكمل الحصّة الأولى خامسًا: "إن أتقنتها فإنّها تنجح بالتأكيد. لكن هناك مخاطرة عالية، ومكاسب عالية حقًا كذلك. لذا لا نُركّز كثيرًا على ذلك".

وأردف: "نتعلّم الكثير حول السيارة والإطارات. ومن الواضح أنّنا عانينا في التصفيات هذا العام. لذا أعتقد بأنّنا سنجري تصفيات طبيعيّة مبدئيًا".

من جانبه يعتقد هاميلتون أنّ تواجده في الأمام على الحلبة سيكون كافيًا بالفعل لمساعدة راسل على تحقيق المكاسب التي يريدها.

وقال البريطاني: "هذا دور جورج للاختيار نهاية هذا الأسبوع، إن كان يريد الخروج أوّلًا أو ثانيًا إلى الحلبة، لذا من المرجّح أن يختار التواجد خلفي. لذا سأقوم ببرنامجي العاد وسيحصل على عامل السحب".