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مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022

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مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022

استبعدت مرسيدس فكرة تزويد غريمتها ريد بُل بوحدات الطاقة بدءًا من موسم 2022 وذلك على إثر قرار هوندا بالمغادرة نهاية العام المقبل.

وجدت ريد بُل وألفا تاوري نفسيهما من دون مزوّد محرّكات على إثر قرار هوندا بالمغادرة، لكن تبدو خياراتهما محدودة في ظلّ توافر ثلاثة مصنّعين فقط في الفورمولا واحد.

وقالت رينو أنّه ستكون منفتحة على تجديد شراكتها مع ريد بُل، لكنّ سيريل أبيتبول مدير فريق الصانع الفرنسيّ يشكّ في أنّ تلك هي الخطّة الأولى لريد بُل.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت مرسيدس منفتحة على العمل مع ريد بُل، استبعد توتو وولف مدير فريق مرسيدس ذلك لـ "عدّة أسباب".

وقال النمساوي: "السبب الرئيسي هوي أنّنا نزوّد أربعة فرق بمن فيها فريقنا".

وأضاف: "نحن تقريبًا في حالة لا يُمكننا فيها تصنيغ وحدات الطاقة لنا، لذا لا توجد طاقة استيعاب إضافيّة".

وأكمل: "لكنّني لا أشكّ في أنّ هيلموت ماركو ليست لديه خطّة بديلة، مثلما قال، وربّما لا يحتاج للتعويل على أيٍ من مزوّدي وحدات الطاقة الحاليين".

من جانبه قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ وولف "أوضح أنّ مرسيدس ليست حريصة على توفير محرّكٍ له"، ما يعني انحصار خيارات الفريق بين "المزوّدين الآخرين الحاليين".

وقال هورنر أنّ ريد بُل بحاجة لأخذ الوقت الكافي لدراسة خياراتها للعام المقبل بعناية.

من جانبه قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ تزويد ريد بُل بدءًا 2022 ليس بالأمر الذي يدرسه الحصان الجامح، ولن يفعل ذلك إلّا في حال التواصل معه.

وقال الإيطالي: "ذلك أمرٌ سنبدأ بدراسته الآن، أعتقد بأنّنا لم نقرّر بعد".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الأمر سيعود في النهاية إلى ريد بُل إن كانت ستطلب منا تزويدها أم لا. إنّهم فريقٌ رائع بلا شك، وأعتقد بأنّ تزويدهم سيتطلّب الكثير من الطاقة".

وأكمل: "من ناحية التوقيت، فلا يوجد الكثير من الوقت، كوننا نحتاج لتنظيم جوانبنا. 2022 قريب، لذا كانت تلك بمثابة أنباء مفاجئة من جانب هوندا، ونحن ندرس الآن شيئًا لم نكن ندرسه قبل بضعة أيام مضت".

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