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مرسيدس تستبعد "بشكل قاطع" تسبب نظام داس في مشاكل الإطارات في سيلفرستون

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مرسيدس تستبعد "بشكل قاطع" تسبب نظام داس في مشاكل الإطارات في سيلفرستون
05-08-2020

استبعدت مرسيدس "بشكل قاطع" أنّ يكون نظام التوجيه ثنائي المحور "داس" قد لعب دورًا في مشاكل الإطارات التي عانت منها سيارتاها في المراحل الختامية من سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

انثقب الإطار الأمامي الأيسر على كل من سيارتي لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس في اللفات الأخيرة من سباق الأحد الماضي على حلبة سيلفرستون، ما كلّف السهام الفضيّة تحقيق الثنائية.

وقد أسلم إطار بوتاس الروح قبل ثلاث لفات من النهاية، ما أدّى إلى تراجعه من المركز الثاني إلى الـ 11 في التصنيف النهائي.

بينما تمكّن هاميلتون من إيصال سيارته إلى خط النهاية على ثلاثة إطارات بعد انثقاب إطاره في اللفّة الأخيرة، ليُحرز فوزًا مستحقًا بسباق موطنه.

وقال هاميلتون عقب السباق أنّه "مقتنع" بأنّ الأشلاء هي التي تسببت بتلك المشكلة، بينما أشار مزوّد الإطارات بيريللي إلى أنّ السبب كان اللفات الطويلة التي قطعها السائقون على تركيبة هارد حتى نهاية السباق.

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تجدر الإشارة إلى أنّ مرسيدس قد ابتكرت نظام "داس" هذا العام لمساعدة سائقيها على تحمية الإطارات، ما أثار التساؤلات حول ما إذا كان قد لعب دورًا في تلك المشاكل، لكنّ الفريق عمد إلى استبعاد أيّ ارتباط بينه وبين تلك الحوادث.

حيث علّق جايمز فاولز مسؤول الاستراتيجية لدى مرسيدس في هذا الصّدد قائلًا: "العديد من التساؤلات هذا العام، ولكن تحديدًا لهذا السباق، حول داس وما إذا كان قد ساهم في تلك المشاكل أم لا".

وأضاف: "يُمكنني وبشكل قاطع أن أقول لا. وهنالك بضعة أسباب تدعم ذلك. في البداية، لم يتم استخدام النظام في أي وقت في الحقيقة قريب من وقوع تلك المشاكل. في الواقع، لقد استخدمناه خلال المراحل المبكرة من السباق فقط".

وتابع: "في المقابل، فقد تعرض (كارلوس) ساينز كذلك لمشكلة مشابهة، وهم لا يستخدمون هذا النظام، وهو الحال كذلك مع عدد من المتسابقين الآخرين الذي تذمّروا حيال اهتزازات على الإطارات".

في المقابل، قال فاولز أنّ مرسيدس ستتوجه للسباق الثاني في سيلفرستون "بأعين مفتوحة" بعد المشاكل التي واجهتها نهاية الأسبوع الماضي.

"لدينا كم كبير من البيانات، لكنّ تركيبات الإطارات ستكون ألين بدرجة بالمقارنة مع الجولة الماضية" قال فاولز.

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واختتم: "سنتوجه للجولة المُقبلة بأعين مفتوحة ومنتبهة. ولكن علينا إدراك أنّ ما حدث نهاية الأسبوع الماضي وراءه واقع تمثّل في دخول سيارة الأمان في وقت مبكر للغاية ما دفع جميع المنافسين إلى طلعة طويلة للغاية بتوقف وحيد، لذلك سيكون الجميع أكثر حذرًا، وسنرى العديد من استراتيجيات التوقّفين، وهو ما سيساهم به كذلك نوع التركيبات لهذه الجولة".

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