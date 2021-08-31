مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022

كانت مرسيدس تقيّم هوية السائق الذي سيجاور نجمها هاميلتون للموسم المقبل منذ فترة، مع احتمال ضمّ راسل سائق ويليامز بديلاً عن بوتاس.

ولطالما كان راسل جزءاً من برنامج مرسيدس للسائقين الناشئين منذ 2017، حيث تألق مع فريقه الحالي منذ بدايته في الفورمولا واحد موسم 2019.

وضمن المؤتمر الصحفي على هامش جائزة بلجيكا، اكتفى السائقان بعدم التعليق على المسألة حيث قالا "لا أخبار جديدة للتكلم عنها".

لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس كشف يوم السبت أن السهام الفضية قد حسمت أمرها بالفعل.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يرغب بتأمين مستقبل كلا السائقَين قبل الإعلان الرسمي، ردّ قائلاً: "نعم".

وأكمل: "هذا ليس قرارنا لوحدنا فقط، بل هناك أطراف أخرى يشملها ذلك، لذا عليك على الدوام أخذ كل تلك الأمور بعين الاعتبار".

من جهة أخرى، أشارت ألفا روميو إلى إمكانية ضم بوتاس في حال لم يبقى ضمن صفوف مرسيدس للموسم المقبل.

وتوضيحاً لتعليقه يوم السبت حيال اتخاذ القرار، أشار وولف إلى أن ذلك كان يعنيه شخصياً، لكنه "ليس الوحيد المسؤول عن هذا القرار".

ويشارك بوتاس مع مرسيدس منذ اعتزال نيكو روزبرغ في موسم 2017، حيث لعب دوراً في تحقيق الفريق لأربعة ألقاب منذ ذلك الحين.

لكن الفنلندي عانى في تقديم أداء ثابت حتى الآن هذا الموسم، حيث كان المركز الثالث الذي حققه لمرة واحدة فقط أفضل نتائجه، ولم ينجح بالفوز بأي سباق.

وكانت آخر إحباطات بوتاس، فشله في تحقيق مركز أفضل من الثامن في تصفيات سبا، إضافة إلى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بسبب حادثته في اللفة الافتتاحية من سباق المجر.

وبالتالي خرج من مراكز النقاط في بلجيكا، بينما نجح راسل بتسجيل تسع نقاط في السباق الذي لم ينطلق بشكل كامل بسبب الأمطار، حيث تمّ تصنيف البريطاني ثانياً بفضل مركز تأهله الثاني، ليحرز بالتالي أول منصة تتويج له في الفورمولا واحد.