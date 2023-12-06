مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف

أعلنت "فيا" فتح تحقيق من قبل قسم الامتثال للقوانين حيال إمكانية وجود تضارب في المصالح لدى الزوجين توتو وولف وسوزي وولف، نظراً لامتلاك كل منهما معلومات سرية ووجود احتمال لتسريبها.

حيث جاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

لكن مرسيدس نفت بشدة تلك الادعاءات ودافعت عن وولف ضد ما وصفته بـ "الادعاءات التي لا أساس لها"، مع التأكيد على عدم وجود أي تواصل مسبق مع "فيا" في هذه المسألة.

تصوير: صور موتورسبورت جورج راسل، توتو وولف مدير فريق مرسيدس

حيث جاء في بيان نشره الفريق: "نشير إلى البيان الذي أصدرته ’فيا’، والذي جاء رداً على ادعاءات لا أساس لها من وسيلة إعلامية واحدة، ومن اجتماع غير مسجل تم ربطه بمدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد".

وأكمل البيان: "لم يتلقَ الفريق أي اتصال من قبل قسم الامتثال للقوانين لدى ’فيا’، وكانت المفاجأة كبيرة للغاية حين علمنا بوجود التحقيق عبر بيان إعلامي".

وتابع: "نحن نرفض بالكامل هذه الادعاءات ضمن البيان وكذلك التغطية الإعلامية المصاحبة، والتي تؤثر سلباً على نزاهة وامتثال مدير فريقنا".

وأكدت مرسيدس أنها تفضل حلاً سريعاً للمسألة يتضمن "فيا" مع شفافية كاملة في عملية التحقيق.

"نحن ندعو إلى تعاون كامل، مباشر وشفاف من قبل قسم الامتثال للقوانين لدى ’فيا’ فيما يتعلق بالتحقيق ومكوناته" أضاف بيان الفريق.