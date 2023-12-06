مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف
رفضت مرسيدس الادعاءات بوجود أي تصرف غير قانوني من قبل مدير الفريق توتو وولف، مؤكدة عدم وجود أية معرفة سابقة بالتحقيق الذي فتحه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قبل نشره في وسائل الإعلام.
أعلنت "فيا" فتح تحقيق من قبل قسم الامتثال للقوانين حيال إمكانية وجود تضارب في المصالح لدى الزوجين توتو وولف وسوزي وولف، نظراً لامتلاك كل منهما معلومات سرية ووجود احتمال لتسريبها.
حيث جاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".
وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.
لكن مرسيدس نفت بشدة تلك الادعاءات ودافعت عن وولف ضد ما وصفته بـ "الادعاءات التي لا أساس لها"، مع التأكيد على عدم وجود أي تواصل مسبق مع "فيا" في هذه المسألة.
تصوير: صور موتورسبورت
جورج راسل، توتو وولف مدير فريق مرسيدس
حيث جاء في بيان نشره الفريق: "نشير إلى البيان الذي أصدرته ’فيا’، والذي جاء رداً على ادعاءات لا أساس لها من وسيلة إعلامية واحدة، ومن اجتماع غير مسجل تم ربطه بمدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد".
وأكمل البيان: "لم يتلقَ الفريق أي اتصال من قبل قسم الامتثال للقوانين لدى ’فيا’، وكانت المفاجأة كبيرة للغاية حين علمنا بوجود التحقيق عبر بيان إعلامي".
وتابع: "نحن نرفض بالكامل هذه الادعاءات ضمن البيان وكذلك التغطية الإعلامية المصاحبة، والتي تؤثر سلباً على نزاهة وامتثال مدير فريقنا".
وأكدت مرسيدس أنها تفضل حلاً سريعاً للمسألة يتضمن "فيا" مع شفافية كاملة في عملية التحقيق.
"نحن ندعو إلى تعاون كامل، مباشر وشفاف من قبل قسم الامتثال للقوانين لدى ’فيا’ فيما يتعلق بالتحقيق ومكوناته" أضاف بيان الفريق.
هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد
هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد
الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة"
الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة" الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة"
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد
هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد
سوزي وولف: الادعاءات "المُهينة" نابعة من تصرفات "ترهيب وكراهية للنساء"
سوزي وولف: الادعاءات "المُهينة" نابعة من تصرفات "ترهيب وكراهية للنساء" سوزي وولف: الادعاءات "المُهينة" نابعة من تصرفات "ترهيب وكراهية للنساء"
مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف
مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف
الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة"
الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة" الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.