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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى أخبار

مرسيدس: تراجع وتيرة أوكون برهن خطورة إبقاء هاميلتون على ذات الإطارات حتى النهاية

تعتقد مرسيدس أنّ معاناة إستيبان أوكون المتأخرة على إطاراته انترميديت المهترئة برهنت على خطر عدم استدعاء لويس هاميلتون للتوقف في سباق جائزة تركيا الكبرى.

مرسيدس: تراجع وتيرة أوكون برهن خطورة إبقاء هاميلتون على ذات الإطارات حتى النهاية

بعد توقّف معظم سائقي الصدارة قبل حوالي 20 لفة من نهاية السباق والانتقال لإطارات انترميديت جديدة، آثرت مرسيدس إبقاء هاميلتون على المسار حيث شعرت بأنّ إطاراته كانت ما تزال بحالة جيّدة بالقدر الكافي.

وقد قيّم الفريق إبقاء هاميلتون على المسار حتى نهاية السباق، فقط ليتوقّف في النهاية قبل 8 لفات من النهاية بعدما بدأ بخسارة الوقت لصالح السيارات التي تلاحقه.

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هذا وتقدّم هاميلتون من المركز الـ 11 إلى المركز الثالث قبل توقّفه، لكنّه خسر مركزين لصالح سيرجيو بيريز وشارل لوكلير بعدما انتقل إلى الإطارات الجديدة. كما تعرّض لهجوم من بيير غاسلي خلفه بينما كان في المركز الخامس، حيث عانى من تحبّب إطاراته.

وأبدى هاميلتون إحباطه عبر رسائل اللاسلكي إلى فريقه مرسيدس، حيث أخبره بأنّه "كان ينبغي أن يتوقف أبكر"، ولا سيّما وأنه بتلك النتيجة قد خسر صدارة الترتيب لصالح ماكس فيرشتابن.

فيما كان أوكون السائق الوحيد الذي أكمل السباق من دون توقّف، حيث حلّ عاشرًا لصالح ألبين. لكنّه اعترف بأن إطاراته كانت "مدمّرة للغاية بحلول نهاية السباق، إذ يعتقد بأنه كان ليتعرض لانثقاب لو استمر السباق للفة واحدة إضافية.

بينما شرح آندرو شوفلين كبير مهندسي جانب المسار لدى مرسيدس بأنّ التراجع في أزمنة لفات أوكون بالقرب من نهاية السباق برهن على مدى خطورة الوضع لو بقي هاميلتون على المسار.

فقال: " إذا ما نظرتم إلى إستيبان، فقد تم تجاوزه من قِبَل لانس (سترول) قبل 5 أو 6 لفات من النهاية، كما أكمل السباق بفارق 17 ثانية خلفه".

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وأضاف: "ذلك هو مدى سرعة تراجعك. هذا ما كان في بالنا، وليس فقط ما إذا كان بمقدورنا إبقائه على المسار على تلك الوتيرة".

وتابع: "خسر إستيبان ثانيتين إضافيتين في تلك الفترة القصيرة حتى النهاية، وهنا تسير الأمور على نحو خاطئ".

وأكمل: "سنحلل ما حدث، ولكننا متأكدون بأننا كنا لنخسر هذين المركزين، إذا لم تكن الخسار أكبر من ذلك".

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فيتيل: القوانين الهجينة "عديمة الفائدة" تثبت ضرورة اعتماد توجه بيئي أفضل للبطولة

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