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مرسيدس تخلص إلى الثالوث الذي تسبّب في شطب نتيجة راسل في سبا

تبيّن أنّ سلسلة من أسوأ السيناريوهات كانت السبب وراء تواجد وزن سيارة جورج راسل عند مستوى أقلّ من الوزن الأدنى القانوني بعد سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

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جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: إريك جونيوس

اتّضح أنّ ثلاثة سيناريوهات كانت وراء كون سيارة راسل أخفّ بـ 1.5 كلغ من الوزن الأدنى القانوني في سبا.

وكانت نتيجة راسل قد شُطبت على إثر انتصاره على حلبة سبا-فرانكورشان الشهر الماضي نتيجة عدم امتثالها لقوانين الوزن الأدنى عند إجراء الفحوصات التقنيّة بعد السباق.

ولم تمتلك مرسيدس أيّة إجابات حول سبب ذلك حينها، خاصة بالنظر إلى أنّ وزن سيارتَي كلٍ من راسل وزميله لويس هاميلتون كان شبه متطابق – ضمن مجال 500غ – بعد التصفيات.

وتمحورت الشكوك بشأن خسارة الوزن في البداية حول الإطارات، وذلك نتيجة قرار راسل الاقتصار على توقّفٍ وحيدٍ ضمن استراتيجيّة غير متوقّعة وهو ما كان يعني تآكل إطاراته أكثر من إطارات هاميلتون الذي اتّبع استراتيجيّة التوقّفين.

وبحديثه حينها، قال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا 1 في بيريللي أنّ الإطار يُمكن أن يخسر الكثير من الوزن في عمره: "عادة يجب أن تكون الخسارة عند حوالي 1 كلغ".

لكنّ تحليل ما بعد السباق من قبل مرسيدس أكّد أنّ إطارات سيارة راسل أقلّ بالفعل من وزن إطارات هاميلتون، لكنّ ذلك لم يُوفّر الشرح الكامل للوزن الناقص.

عوضًا عن ذلك يُتفهّم أنّ جزءًا كبيرًا من الـ 1.5 كلغ كان تشكيلة من الظروف التي باغتت مرسيدس، حيث أشارت مصادر إلى أنّ الفريق واجه أسوأ سيناريو في ثلاثة جوانب حرجة.

فإلى جانب خسارة وزن الإطارات بسبب الفترة الأطول، كان هناك مستوى تآكلٍ أعلى من المتوقّع على اللوح أسفل السيارة.

فضلًا عن ذلك يُتفهّم أنّ خسارة راسل لوزنه الخاص، بسبب الأجواء الحارة يوم السباق، ساهمت كذلك، كون وزن السيارة يشمل وزن السائق كذلك.

وكانت مسألة وزن راسل أمرًا ألمح إليه أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في الأيّام التي تلت سباق سبا.

وقال: "يُمكن للسيارة أن تخسر الكثير من الوزن أثناء السباق. هناك تآكل الإطارات، وتآكل اللوح، وتآكل المكابح، واستهلاك الزيت. والسائق نفسه يُمكن أن يفقد الكثير من الوزن. وخسر جورج الكثير من الوزن على وجه الخصوص في هذا السباق".

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