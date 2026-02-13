مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

لم ينزل فيرستابن إلى الحلبة يوم الخميس خلال اختبار البحرين التحضيري، لكن العناوين الرئيسية ظلّت تتمحور حول بطل العالم أربع مرّات. فقد أدّى سائق ريد بُل التزاماته الإعلامية وعبّر عن رأيه في اللوائح الجديدة، واصفًا الحقبة الجديدة من الفورمولا 1 بأنّها "فورمولا إي بالمنشّطات" و"مضادّة للسباقات".

"توتو نسي صفرًا" بشأن نسبة الانضغاط

إلى جانب إدارة الطاقة، يظلّ مصطلح "نسبة الانضغاط" حاضرًا بقوة في أحاديث خطّ الحظائر. وكان وولف قد صرّح بأنّ الحيلة المزعومة في المحرّك والتي يُقال إنّ مرسيدس تلتزم خلالها بحد 16:1 في الاختبارات الثابتة لكنها تحقق نسبة أعلى أثناء التشغيل لا تمنح سوى فارق طفيف.

وقدّر مدير فريق مرسيدس المكسب بنحو حصانين إلى ثلاثة أحصنة، لكن فيرستابن يرى الأمر بشكل مختلف تمامًا.

وعندما نقل موقع موقعنا "موتورسبورت.كوم" تصريحات وولف إليه خلال جلسة إعلامية مع الصحافة الهولندية، ردّ فيرستابن قائلًا: "بالتأكيد عليك أن تضيف صفرًا إلى ذلك! وربما أكثر من ذلك. لكنك تعلم، أنا أفهم تمامًا ما يحاولون فعله هذه الأيام."

وبكلماته الأخيرة، ألمح فيرستابن إلى أنّ مرسيدس تحاول تحويل الأنظار عنها. فبوضع ريد بُل في موقع المرشّح الأبرز، وهو ما فعلته أيضًا بعض الفرق الزبونة لمرسيدس، يعتقد فيرستابن أنّ وولف يسعى للبقاء بعيدًا عن الأضواء، لا سيما مع اقتراب فيا من اتخاذ قرار مهم بشأن مسألة نسبة الانضغاط.

هل تُخفي مرسيدس أوراقها إلى حدٍّ مبالغ فيه؟

يعتقد فيرستابن أنّ مرسيدس بعيدة جدًا عن إظهار كامل قدراتها في البحرين. وقال في هذا الصدد: "أستطيع أن أقول لك شيئًا واحدًا: انتظروا حتى ملبورن لتروا كم من القوة سيجدون فجأة. أنا أعلم ذلك بالفعل الآن."

ووفقًا لفيرستابن، فإنّ مرسيدس تُخفي سرعتها إلى حدٍّ كبير، أكثر بكثير من معظم الفرق الأخرى على شبكة الانطلاق. وأضاف: "من الواضح أنهم يحاولون تحويل التركيز إلينا لأننا أكملنا عددًا كبيرًا من اللفات يوم الأربعاء. لكن عليك أن تنظر إلى الأمر من الجانبين. انتظروا حتى ملبورن لتروا كم سيكونون سريعين فجأة على الخطوط المستقيمة."

ويرى فيرستابن أنّ من غير المنطقي دفع ريد بُل إلى واجهة الترشيحات من قبل المنافسين. وقال حيال ذلك: "دعونا ننظر إلى السنوات العشر الماضية من اختبارات الشتاء. لا أعتقد أنه يمكنك تحديد بطل العالم من اليوم الأول، خاصة مع لوائح جديدة كهذه".

وأردف: "بالنسبة لي شخصيًا، يبدو الأمر وكأنه تكتيك لتحويل الانتباه. لكن لا بأس. أنا أركّز على ما نقوم به هنا مع الفريق. لأنّ هناك الكثير لنتعلّمه. هذه اللوائح الجديدة معقّدة جدًا، ونحن نريد فقط إكمال لفاتنا ثم البناء على ذلك".

ولا يرى فيرستابن أنّ الطابع السياسي الحالي الفي فورمولا 1 على أنّه أمرٌ مزعج، إذ قال: "لا، يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون. أنا في مرحلة لم يعد الأمر يزعجني فيها حقًا. لا يؤثّر عليّ، خاصة إذا لم تكن السيارة ممتعة في القيادة. حينها أكون منشغلًا بأمور أخرى، أعمل بجد مثلًا لوضع سيارة GT3 في أفضل حالة ممكنة".