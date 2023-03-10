مرسيدس تخطط "لتغييرات ثورية" في سيارة 2023

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس خلال إطلاق السيارة أن هناك تعديلات قادمة على تصميم جانب السيارة ما يعني أن السيارة ستبتعد عن تصميم "الجانب 0" الذي بدأت به منذ سيارة العام الماضي.

وبعد الأداء المخيب في البحرين، أوضح وولف أن التصميم لا يعمل وفق المطلوب، بينما أكد شوفلين أن الفريق يبحث في تغييرات أكبر من مجرد تصميم جانب السيارة.

حيث قال: "عادة ما يتم استعمال كلمة ’مبدأ تصميمي’ للإشارة إلى تصميم جانب السيارة".

وأكمل: "قال توتو مؤخراً أننا ننتظر تعديلات في السباقات المقبلة. ونظراً للفارق الكبير خلف المتصدرين، فنحن نتطلع إلى تغييرات ثورية أكبر في التصميم".

وأردف: "لكن هذه التغييرات تأخذ وقتاً ولا يمكن تطبيقها بين ليلة وضحاها. هناك الكثير من عمليات التطوير المطلوبة لتغييرات كبيرة كهذه".

وتابع: "نحن ننظر في جوانب تطوير السيارة. وستكون التغييرات واضحة من ناحية الشكل على السيارة خلال السباقات المقبلة".

وحين سُئِل عما تعلمه الفريق من سباق البحرين، شدد شوفلين على ضرورة اللحاق بفرق المقدمة، خاصة لناحية إدارة الإطارات.

فقال: "أمامنا الكثير من العمل. الفارق في التصفيات كان كبيراً، كنا بعيدين أكثر من ثانية ونصف. وفي السباق كان أكثر من ذلك أيضاً".

واختتم: "نحتاج لفهم الكثير من النواحي، لكن الأمر الأساسي هو أننا نسعى لمعدل تآكل إطارات مماثل لسيارات المقدمة، خاصة وأن هذا الأمر كان نقطة قوتنا العام الماضي".