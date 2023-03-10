مرسيدس تخطط "لتغييرات ثورية" في سيارة 2023
أشار آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس إلى أن الفريق يسعى "لتغييرات ثورية" في سيارة موسم 2023 للفورمولا واحد.
كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس خلال إطلاق السيارة أن هناك تعديلات قادمة على تصميم جانب السيارة ما يعني أن السيارة ستبتعد عن تصميم "الجانب 0" الذي بدأت به منذ سيارة العام الماضي.
وبعد الأداء المخيب في البحرين، أوضح وولف أن التصميم لا يعمل وفق المطلوب، بينما أكد شوفلين أن الفريق يبحث في تغييرات أكبر من مجرد تصميم جانب السيارة.
حيث قال: "عادة ما يتم استعمال كلمة ’مبدأ تصميمي’ للإشارة إلى تصميم جانب السيارة".
وأكمل: "قال توتو مؤخراً أننا ننتظر تعديلات في السباقات المقبلة. ونظراً للفارق الكبير خلف المتصدرين، فنحن نتطلع إلى تغييرات ثورية أكبر في التصميم".
وأردف: "لكن هذه التغييرات تأخذ وقتاً ولا يمكن تطبيقها بين ليلة وضحاها. هناك الكثير من عمليات التطوير المطلوبة لتغييرات كبيرة كهذه".
وتابع: "نحن ننظر في جوانب تطوير السيارة. وستكون التغييرات واضحة من ناحية الشكل على السيارة خلال السباقات المقبلة".
وحين سُئِل عما تعلمه الفريق من سباق البحرين، شدد شوفلين على ضرورة اللحاق بفرق المقدمة، خاصة لناحية إدارة الإطارات.
فقال: "أمامنا الكثير من العمل. الفارق في التصفيات كان كبيراً، كنا بعيدين أكثر من ثانية ونصف. وفي السباق كان أكثر من ذلك أيضاً".
واختتم: "نحتاج لفهم الكثير من النواحي، لكن الأمر الأساسي هو أننا نسعى لمعدل تآكل إطارات مماثل لسيارات المقدمة، خاصة وأن هذا الأمر كان نقطة قوتنا العام الماضي".
أحدث الأخبار
رقم قياسي لأعداد متابعي سلسلة سباقات لومان الافتراضية 2022-2023
رقم قياسي لأعداد متابعي سلسلة سباقات لومان الافتراضية 2022-2023 رقم قياسي لأعداد متابعي سلسلة سباقات لومان الافتراضية 2022-2023
مرسيدس تخطط "لتغييرات ثورية" في سيارة 2023
مرسيدس تخطط "لتغييرات ثورية" في سيارة 2023 مرسيدس تخطط "لتغييرات ثورية" في سيارة 2023
أستون مارتن: الفارق خلف ريد بُل "ما زال كبيراً" بالرغم من منصة التتويج في البحرين
أستون مارتن: الفارق خلف ريد بُل "ما زال كبيراً" بالرغم من منصة التتويج في البحرين أستون مارتن: الفارق خلف ريد بُل "ما زال كبيراً" بالرغم من منصة التتويج في البحرين
فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد
فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.