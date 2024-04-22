مرسيدس تُخطّط لتحديثات لسباق ميامي وسط حثّ راسل على العودة إلى الأسس

عانى الصانع الألماني من عطلة نهاية أسبوعٍ صعبة أخرى في الصين عندما لم يُترجم فيه المركز الثاني الواعد في السباق القصير مع لويس هاميلتون إلى أيّ تهديد في السباق الرئيسي.

وحلّ راسل سادسًا، بينما تواجد هاميلتون تاسعًا، وذلك في الوقت الذي يُواصل فيه الفريق البحث عن أجوبة حول عدم قدرته على استخراج الإمكانيّات التي يشعر أنّ سيارته "دبليو15" قادرة على توفيرها.

ومع اعتماد تغيير كبيرٍ في وجهة الإعدادات لكليهما بعد فشل السباق القصير يوم السبت في توفير أيّ تحسّنٍ كبير في الأداء، اعترف الفريق بأنّه لا تزال هناك أحجية حول ما يجري.

وقال توتو وولف مدير الفريق: "أعتقد بأنّ السيارة يصعب إعدادها وتصعب قيادتها، ولهذا السبب لدينا كلّ هذه التقلّبات في الأداء برأيي".

وأضاف: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى موقع السيارة، وموقع سيارة لويس، فقد كانت بعيدة كلّ البعد عن مستوى الأداء المثالي، وقيادتها على الحافة".

وأكمل: "إذا ما المشكلة؟ هذا ما نبحث عنه الآن. سنجلب مكوّنات جديدة إلى سباق ميامي، وسيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيكون عليه أداؤها على السيارة".

من جانبه قال راسل أنّ طريقة إجراء التغييرات الكبيرة في الإعدادات على مدار عطلة نهاية الأسبوع في الصين لم تُحدث فارقًا كبيرًا في الأداء، مُشيرًا إلى حقيقة أنّ مرسيدس قد تحتاج لقبول أنّ سيارتها تُقدّم ما هي قادرة على تقديمه في الوقت الحاضر.

وقال البريطاني: "اعتمدنا إعدادين مختلفين بالكامل نهاية هذا الأسبوع، وكلاهما وفّر أزمنة متقاربة جدًا وأداءً متشابهًا".

وأضاف: "لذا هناك حاجة للعمل في المصنع، وكلّما كانت لديك ارتكازيّة أكبر في الفورمولا 1 كلّما كنت أسرع. الإعدادات مثل الكرزة فوق الكعكة".

وأكمل: "لا توجد رصاصة سحريّة. نحتاج لمواصلة تعزيز الأداء والتركيز على الأسس، وهي نفق الهواء وأنظمة الموائع الحسابيّة: زيادة الارتكازيّة ببساطة. ربّما يكون الأمر بتلك البساطة".