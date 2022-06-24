مرسيدس تُخطّط لتحديثات في سيلفرستون مع ارتفاع توقّعاتها

مع شعورها بأنّها حقّقت بعض التقدّم أخيرًا على صعيد استخراج إمكانيّات سيارتها "دبليو13"، أدرجت الحظيرة الألمانيّة بعض التحديثات على سيارتها للسباق المقبل في سيلفرستون.

لكن في حين أنّ سطح المسار الأملس على الحلبة البريطاني قد يكون جيّدًا للفريق على وجه الخصوص، فإنّ مايك إليوت المدير التقنيّ للفريق يحرص على الإبقاء على سقف التوقّعات تحت السيطرة بشأن منافستها لريد بُل وفيراري.

وبحديثه في الفيديو التحليلي لمرسيدس بعد سباق كندا، قال إليوت حيال آمال الفريق لسباق سيلفرستون: "ما يُمكنكم التأكّد منه هو أنّنا سنضغط بأقصى ما لدينا".

وأضاف: "سنجلب بعض التحديثات في سيلفرستون، وسنُحاول دفع السيارة إلى الأمام، ومحاولة استخراج المزيد من الوتيرة من الحزمة التي لدينا".

وأردف: "أعتقد بأنّ علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا في ذات الوقت الآن وأنّنا متأخّرون بعض الشيء عن فيراري وريد بُل. وضمن سباقٍ طبيعي فأعتقد بأنّ الوضع سيكون صعبًا".

وحقّقت مرسيدس نقلة نوعيّة على صعيد السيطرة على مشاكل الارتدادات من خلال التغييرات التي قدّمتها ضمن جائزة إسبانيا الكبرى.

لكنّها اكتشفت بأنّه من أجل استخراج أفضل مستوى أداء من سيارتها فإنّها تحتاج لتشغيله عند أدنى ارتفاعٍ ممكنٍ عن سطح المسار، وهو ما فرض بعض المتاعب على الحلبات المليئة بالمطبّات.

لكن بالرغم من الشعور بأنّ سيلفرستون ستكون حلبة أفضل للفريق، إلّا أنّ السهام الفضيّة لا تتوقّع أن يكون الوضع مختلفًا على نحوٍ درامي.

وقال إليوت: "أعتقد بأنّ سيلفرستون ستكون حلبة تتناسب معنا أكثر قليلًا، مثل برشلونة، لكن قد يكون الوضع صعبًا قليلًا".

وأضاف: "مهما كان الذي سيحدث فإنّنا سنضغط بأقصى ما في وسعنا. سيضغط سائقانا بأقصى طاقتهما لأنّنا نريد العودة إلى سكّة الانتصارات".

وأردف: "نريد الفوز من أجل الفريق، ونريد الفوز بالتأكيد من أجلكم أنتم المشجّعين، لذا سنرى ماذا سيحدث".

كما شارك توتو وولف مدير الفريق نظرة إليوت حيال توقّعات الفريق لجولة سيلفرستون، قائلًا أنّ الكثير من العمل لا يزال ينتظر الفريق قبل العودة إلى المستوى الذي يريده.

وقال: "كانت سيلفرستون جيّدة لنا في الماضي، وهي حلبة ملساء أكثر من الحلبات الثلاثة الماضية، لكنّها ليست برشلونة".

وأكمل: "علينا إدارة توقّعاتنا والنظر في البيانات والتوصّل إلى بعض الحلول المنطقيّة، ليس فقط لسيلفرستون وإنّما للمستقبل كذلك".