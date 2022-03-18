مرسيدس تخطط لاختبار إعدادات مختلفة للأرضية في البحرين لمعالجة مشكلة الارتدادات

يدخل الصانع الألماني جولة البحرين الافتتاحية بعد تجارب شتوية صعبة على ذات الحلبة، إذ يواجه الفريق صعوبات من أجل استخلاص الوتيرة من سيارة "دبليو13" بسبب الارتداد المفرط.

وتعتقد مرسيدس بأن العامل الأساسي في التخلّص من تلك المشكلة يتمثّل في فهم كيفية تدفق الهواء تحت السيارة - وذلك بعدما عمل الفريق على عدد من التحسينات على الأرضية.

وعلى مدار أيام التجارب، عدّل الفريق على السطح حول حافة الأرضية أمام الإطار الخلفي، إلى جانب تعديل الأجزاء المحدبة للجزء المُحيط في الأمام.

وخلال الفترة المسائية الأخيرة من تجارب البحرين الشتوية، قطعت مرسيدس بعضًا من تلك الأجزاء المحيطة كاختبار لرؤية إذ ما سيساعد ذلك تدفق الهواء على نحوٍ أفضل، لكن بعدما أدرك الفريق فشل ذلك، فقد عاد الآن إلى الترتيب والإعدادات الأولية.

مع ذلك، وكجزء من جهودها لفهم ما يحدث بشكل أفضل، فإن مرسيدس تركّز جهودها في التجارب الحرة لجائزة البحرين على حافة الأرضية لرؤية إذا ما سيساعد ذلك في تلك المسألة.

وقد تم تركيب حافة منحوتة على شكل حرف "Z" على سيارة هاميلتون للتجارب الأولى، بينما سيعتمد راسل نسخة مستقيمة وقياسية أكثر من تلك الحافة.

وترغب مرسيدس بمعرفة تأثير الاختلافات على الأرضية على الهواء المتدفق تحت السيارة، ومحاولة تفادي التوقّف الانسيابي الذي يتسبب بمشكلة الارتداد.

وضمن معرض حديثه قُبيل التجارب الحرة، فقد أوضح راسل أنه من المهم أن تتعامل مرسيدس مع الوضع بطريقة منهجية، حيث أنه لا يوجد حل واضح سيظهر فجأة ليقلب الأمور.

فقال: "نجرب باستمرار الكثير من الأمور، لكن ليس لدينا حل سحري في الوقت الحالي سيخلصنا من مشاكلنا. لكننا في المقابل لا نفهم الوضع بشكل كامل، حيث أن الأمر الذي سنجربه بعد ظهر اليوم قد يكون هو ما نحتاجه لحل تلك المشكلة. أو سيكون أمامنا 3، 4 أو 5 أشهر من العمل لفهم المشكلة بالفعل".