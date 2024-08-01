مرسيدس تُخطّط لإرجاع الأرضيّة الجديدة في جائزة هولندا الكبرى

قال فريق مرسيدس أنّ الأرضيّة المُحدّثة التي تخلّت عنها في بلجيكا الأسبوع الماضي ستعود على الأرجح بعد العطلة الصيفيّة في زاندفورت.

قدّم الصانع الألماني أرضيّته المُحدّثة كجزء من دفعها لرفع مستوى الأداء على سيارتها "دبليو15".

لكن بعد يومٍ افتتاحي صعب في سبا-فرانكورشان حيث بقي الفريق حائرًا حيال افتقاره للوتيرة، اختار العودة إلى خصائص الأرضيّة القديمة لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد تمتّع الفريق بنسبة نجاحٍ عالية هذا الموسم على صعيد تحديثاته التي جلبها وعملها وفق المتوقّع، جاء قرار التخلي عن الارضيّة الجديدة ليتسبّب في بعض المخاوف من أنّ الفريق قد واجهة نقطة متاعب.

إذ شاهدنا العديد من الفرق الأخرى مثل فيراري، وآربي وأستون مارتن تُعاني من توقّف موسمها إن صحّ التعبير بعد عدم تقديم التحديثات لمستوى الأداء المتوقّع، وتطلّب الأمر الكثير من الوقت لحلّ المشاكل.

لكنّ مرسيدس واثقة من أنّها لن تُعاني من ذات المصير، حيث تُصرّ على أنّ المشاكل التي واجهتها في بلجيكا لم تكن مرتبطة بالأرضيّة.

عوضًا عن ذلك، وكما شرح توتو وولف مدير فريق مرسيدس، فإنّ مرسيدس تعتقد بأنّ مشاكل الجمعة متعلّقة أكثر بالجوانب الميكانيكيّة وكيفيّة إعداد السيارة للتعامل مع القسم الأوسط من حلبة سبا.

لويس هاميلتون، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقال وولف أنّ مرسيدس ستعيد جلب الأرضيّة الجديدة في الجولة المقبلة في هولندا في نهاية أغسطس، وستُجري تحليلًا معمّقًا لأدائها لتكون متأكّدةً من عدم وجود مشاكل فيها.

وقال وولف حول خطط التحديثات: "أعتقد بأنّنا أجرينا تغييرات جذريّة من أجل استعادة بعض الأداء، لكنّنا نعتقد بأنّها لم تكن مشكلة في الأرضيّة".

وأضاف: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى الأداء عندما نضع كلّ شيء على السيارة في زاندفورت. حينها يُمكننا أن نكون متأكّدين ممّا إذا كانت المشكلة ميكانيكيّة مثلما اعتقدنا، أو أنّ هناك بعض التداخلات الانسيابيّة والميكانيكيّة التي لم تعمل".

وتدخل مرسيدس العطلة الصيفيّة على إثر فوزها بثلاثة سباقات من أصل الأربعة الأخيرة.

وفي حين أنّ هذه التأديات فتحت الباب أمام إمكانيّة تحقيق تقدّمٍ كبير نحو بطولة الصانعين، يعتقد وولف بأنّه من المبكّر الانسياق وراء ما قد تؤول إليه الأمور.