مرسيدس تخشى أنها فقدت أفضلية الإطارات في السباقات لصالح فيراري

خلال المراحل الأولى للموسم، كانت مرسيدس تمتلك الأفضلية على فيراري خلال السباقات لناحية معدل تآكل الإطارات.

لكن فيراري نجحت بتحسين سيارتها مع مرور الموسم، كما أن وتيرتها باتت أسرع بشكل واضح.

ومع اشتعال المعركة بينهما على مركز الوصافة لموسم 2023 الجاري خلف ريد بُل، بات كل تفصيل يمتلك أهمية كبيرة في المنافسة.

وفي سباق اليابان، حين لعبت معدلات التآكل دوراً محورياً في الوتيرة، أظهرت فيراري أنها تمتلك الأفضلية، حيث أكمل سائقها شارل لوكلير السباق أمام سيارة مرسيدس التي يقودها لويس هاميلتون.

ونتيجة لذلك، صرّح آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس بأن هذا إثبات على أن فيراري لم تعد تتأخر خلف مرسيدس لناحية معدلات تآكل الإطارات، مشيراً إلى الارتكازية كعامل وراء انخفاض أداء السهام الفضية في سوزوكا.

حيث قال: "أعتقد أن الفارق في الأداء خلال التصفيات كان ضمن المنعطفات السريعة، وهذا كذلك ما كان يؤثر علينا خلال السباق".

وأكمل: "أعتقد حقاً بأن المسألة تتعلق بمقدار التماسك ضمن المنعطفات السريعة في هذا المسار. الكثير من ذلك مردّه للارتكازية. نحن متأخرون قليلاً في هذا الصدد".

وأضاف: "جلبت فيراري بعض التحديثات للأرضية. ربما تحسنوا في هذا الصدد. لكنني أعتقد بأن الأفضلية التي كنا نمتلكها لناحية تآكل الإطارات، لم تعد واضحة كما كان الحال سابقاً في السباقات الأولى".

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة اليابان، أشار فريدريك فاسور مدير فريق فيراري إلى أن الحصان الجامح قد حقق تحسناً في مسألة إدارة الإطارات.

فقال: "لو نظرنا إلى السباقات الأولى، لوجدنا بالتأكيد أن معدلات التآكل لم تكن نقطة قوتنا".

وأكمل: "في سوزوكا، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في هذا الجانب".

واختتم: "كان سباقنا تحت السيطرة، من الناحية الاستراتيجية كذلك. قمنا بعمل جيد. حققنا خطوة واضحة للأمام مقارنة بالقسم الأول من الموسم".