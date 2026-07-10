مرسيدس تحقق في مشكلة السرعة القصوى التي عانى منها راسل في بريطانيا 

تأخر راسل بنحو أربعة أعشار الثانية عن زميله كيمي أنتونيللي في تجارب سيلفرستون التأهيلية، حيث خسر معظم هذا الفارق على خطّ هانغار المستقيم، إذ كان أنتونيللي أسرع بنحو 6 كيلومترات في الساعة في المتوسط.

وبدا أن سائقي مرسيدس استخدما أساليب متشابهة لاستعادة الطاقة خلال مقطع ماغوتس-بيكيتس الذي يسبق الخطّ المستقيم، لذلك لم تُظهر بيانات القياس أي اختلاف واضح في هذا الجانب. كما ظهرت فجوة السرعة القصوى خلال تصفيات السباق القصير أيضًا، وإن كانت أقل حدة، بينما تقلص الفارق في السباق إلى ما بين 3 و4 كيلومترات في الساعة تقريبًا.

وقال وولف بعد السباق: "عانى من مشكلة على الخطوط المستقيمة طوال عطلة الأسبوع".

وأضاف: "لم نتمكن من رؤية أي شيء يتعلق بقوة وحدة الطاقة. لا بد أن الأمر مرتبط بحالة ميكانيكية ما، سواء كان تأثير السحب الهوائي أو شيئًا آخر. لكن البيانات أكدت بالفعل أنه كان أبطأ، ومن الصعب جدًا تحديد السبب".

وأكمل: "كان الوضع أفضل بكثير خلال السباق. لم نعد نرى ذلك الفارق. ومع ذلك، فهذا أمر نحتاج إلى فهمه".

وكان راسل قد تحدث عن المشكلة عقب التجارب التأهيلية يوم السبت، قائلًا: "كنّا نُعاني طوال عطلة الأسبوع من نقص في السرعة على الخطوط المستقيمة، ولا نعرف السبب".

وأضاف: "مقارنة بجميع السيارات الأخرى المزودة بمحركات مرسيدس، كنت أخسر 6 كيلومترات في الساعة في المقطع الأخير و3 كيلومترات في الساعة في المقطع الأوسط. هذا يعادل بضعة أعشار في اللفة مقارنة ببقية سيارات مرسيدس، لذلك لا أعرف حقًا سبب ذلك".

وأكمل: "يعمل الفريق بجد لمحاولة فهم المشكلة. هذا الصباح اعتقدنا أننا وجدنا السبب لأنه كان موجودًا أمس أيضًا، لكن تبين أنه ليس السبب الحقيقي، وهذا لا يجعل الأمور أسهل. عندما تخسر 5 كيلومترات في الساعة على المستقيم، فأنت تعلم أنك لا تستطيع المنافسة".

ورغم أن راسل نجح يوم الأحد في التعافي من توقف إضافي بسبب ثقب بطيء في أحد الإطارات لينهي السباق في المركز الثاني خلف شارل لوكلير، فإنه اعترف بأن مستواه الشخصي يحتاج إلى التحسن إذا أراد منافسة متصدر البطولة كيمي أنتونيللي.