تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ريد بُل تتلقى تحذيراً حيال طريقة احتفال فيرشتابن بالفوز في ستيريا التالي / بوتاس يكشف سبب وقفة الصيانة المبكرة في سباق ستيريا
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى أخبار عاجلة

مرسيدس تُحقّق في إمكانيّة تسبّب إعداداتها "السخيفة" في معاناتها في ستيريا

تتّجه مرسيدس إلى التحقيق في إمكانيّة تسبّب اختيارها لوجهة إعدادات "سخيفة" على سيارتها ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد قد ساهمت في هزيمتها على يد ريد بُل ضمن جائزة ستيريا الكبرى.

مرسيدس تُحقّق في إمكانيّة تسبّب إعداداتها "السخيفة" في معاناتها في ستيريا

حقّق ماكس فيرشتابن انتصار ريد بُل الرابع على التوالي في النمسا في الوقت الذي حلّ فيه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتصدّر فيرشتابن جميع لفّات السباق ولم يُواجه أيّ متاعب تُذكر على صعيد المنافسة، في حين قال هاميلتون لاحقًا أنّه كان من المستحيل عليه مجاراته. إذ اتّسع الفارق بينهما إلى 17 ثانية قبل إجراء هاميلتون لتوقّفٍ أخير من أجل السعي وراء نقطة أسرع لفّة.

وتملك مرسيدس أربعة أيّام فقط قبل العودة إلى التسابق على ذات الحلبة ضمن جائزة ستيريا الكبرى، لكنّها حدّدت جانبًا أساسيًا للتدقيق فيه وربّما يحمل في طيّاته أسباب معاناة الفريق.

إذ كشف أندرو شوفلين مدير الهندسة في صفوف مرسيدس على المسار بعد السباق أنّ السهام الفضيّة اتّبعت إعدادات راديكاليّة لعطلة نهاية أسبوع جائزة ستيريا الكبرى وربّما ساهم ذلك في عدم قدرتها على منافسة فيرشتابن يوم السباق.

وقال حيال ذلك: "كنّا نستكشف وجهة إعدادات سخيفة نسبيًا، كانت مقاربة راديكاليّة ربّما كانت تميل إلى اللفّة الواحدة".

وأضاف: "السؤال الذي يبقى مطروحًا هو إن كان ذلك قد أضرّ بمستويات تآكل الإطارات، ونحتاج للنظر في ذلك خلال اليومين المقبلين".

وأكمل: "لا أريد الدخول في التفاصيل. مجال عملنا (على صعيد الإعدادات) كان واسعًا في الأساس. وتقدّمنا أكثر ممّا فعلنا مسبقًا ونحتاج لفهم تأثيرات ذلك".

وأردف: "قام لويس بالكثير من العمل على جهاز المحاكاة قبل الوصول إلى هنا، وبدت تلك وجهة مثيرة للاهتمام".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّ جزءًا مهمًا من هذا العام تمحور حول تأقلمنا بشكلٍ جيّد مع كلّ حلبة، لذا نحتاج للتحلي بالشجاعة والابتكار على صعيد الإعدادات لفعل ذلك".

وقال هاميلتون بعد السباق أنّ مرسيدس احتاجت لإيجاد المزيد من الأداء وجلب التحديثات على سيارتها في حال أرادت منافسة ريد بُل، لكنّ توتو وولف مدير الفريق كشف أنّ تطوير سيارة "دبليو12" الحاليّة توقّف.

وشعر شوفلين أنّ التعمّق في الإعدادات وتحسينها سيمنح مرسيدس فرصة ردّ الهجوم على ريد بُل، حيث يأمل أن يُساعدها ذلك على حلّ بعض مشاكل تآكل الإطارات.

وقال بخصوص ذلك: "علينا فهم إن كانت وجهة الإعدادات التي اتّبعناها قد صعّبت مهمّتنا على صعيد تآكل الإطارات الخلفيّة على المسافات الطويلة".

وأضاف: "يُمكننا فعل ذلك من خلال الإعدادات، لكنّنا سنرى إن كان ذلك عملًا يتمّ يوم الجمعة ضمن عطلة نهاية الأسبوع أم لا".

وأكمل: "لكن بشكلٍ أساسي فإنّ السيارة على حالها تقريبًا. هناك تحديات إضافيّة لاستخراج المزيد من الأداء من تركيبة سي5 الألين على الإطلاق على مدار اللفّة الواحدة. قد يفرض ذلك تحديًا في حال كانت الأجواء حارة جدًا هنا".

ثمّ تابع: "الأمر الآخر هو أنّنا لا نسعى وراء مكاسب ضخمة. أعتقد بأنّنا كنّا متأخّرين ببضعة أعشارٍ في السباق، وكان هناك بعض التآكل للإطارات. لكنّ حلّ المشكلتين قد يكون واحدًا".

وأردف: "سنُحاول جعل الإطارات الخلفيّة أبرد قليلًا، وسنعتني بالمطاط بشكلٍ أفضل وقد نكتشف أنّ كلتا المسألتين تصبّان في صالحنا".

واختتم بالقول: "لذا سنُركّز على هذين الجانبَين، وسنرى إن كان بوسعنا العودة أكثر قوّة في غضون بضعة أيّام".

المشاركات
التعليقات
ريد بُل تتلقى تحذيراً حيال طريقة احتفال فيرشتابن بالفوز في ستيريا

المقال السابق

ريد بُل تتلقى تحذيراً حيال طريقة احتفال فيرشتابن بالفوز في ستيريا

المقال التالي

بوتاس يكشف سبب وقفة الصيانة المبكرة في سباق ستيريا

بوتاس يكشف سبب وقفة الصيانة المبكرة في سباق ستيريا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

2 س
2
فورمولا 1

ريد بُل "لا تصدّق" أن مرسيدس لن تجلب المزيد من التحديثات فيما تبقى من الموسم

5 س
3
فورمولا 1

مرسيدس تُحقّق في إمكانيّة تسبّب إعداداتها "السخيفة" في معاناتها في ستيريا

6 س
4
فورمولا 1

ريد بُل تتلقى تحذيراً حيال طريقة احتفال فيرشتابن بالفوز في ستيريا

8 س
5
فورمولا 1

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

أحدث الأخبار
ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا
فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

2 س
ويليامز: راسل سيكون "سعيدًا للغاية" بالبقاء مع الفريق في 2022
فورمولا 1

ويليامز: راسل سيكون "سعيدًا للغاية" بالبقاء مع الفريق في 2022

3 س
غوانيو زهو يسجّل ظهوره الأول في الفورمولا واحد في النمسا
فورمولا 1

غوانيو زهو يسجّل ظهوره الأول في الفورمولا واحد في النمسا

4 س
ريد بُل "لا تصدّق" أن مرسيدس لن تجلب المزيد من التحديثات فيما تبقى من الموسم
فورمولا 1

ريد بُل "لا تصدّق" أن مرسيدس لن تجلب المزيد من التحديثات فيما تبقى من الموسم

5 س
بوتاس يكشف سبب وقفة الصيانة المبكرة في سباق ستيريا
فورمولا 1

بوتاس يكشف سبب وقفة الصيانة المبكرة في سباق ستيريا

6 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

ريد بُل تتلقى تحذيراً حيال طريقة احتفال فيرشتابن بالفوز في ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تتلقى تحذيراً حيال طريقة احتفال فيرشتابن بالفوز في ستيريا

مرسيدس تُحقّق في إمكانيّة تسبّب إعداداتها "السخيفة" في معاناتها في ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تُحقّق في إمكانيّة تسبّب إعداداتها "السخيفة" في معاناتها في ستيريا

ريد بُل "لا تصدّق" أن مرسيدس لن تجلب المزيد من التحديثات فيما تبقى من الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل "لا تصدّق" أن مرسيدس لن تجلب المزيد من التحديثات فيما تبقى من الموسم

هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا

روسي: رحيل فينياليس عن ياماها لن يؤثر على قراري لموسم 2022
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: رحيل فينياليس عن ياماها لن يؤثر على قراري لموسم 2022

ويليامز: راسل سيكون "سعيدًا للغاية" بالبقاء مع الفريق في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز: راسل سيكون "سعيدًا للغاية" بالبقاء مع الفريق في 2022

وولف مستاء من ردّ فعل منافسيه وكأنها "نهاية العالم" إثر انزلاق بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف مستاء من ردّ فعل منافسيه وكأنها "نهاية العالم" إثر انزلاق بوتاس

أحدث الأخبار

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

ويليامز: راسل سيكون "سعيدًا للغاية" بالبقاء مع الفريق في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز: راسل سيكون "سعيدًا للغاية" بالبقاء مع الفريق في 2022

غوانيو زهو يسجّل ظهوره الأول في الفورمولا واحد في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

غوانيو زهو يسجّل ظهوره الأول في الفورمولا واحد في النمسا

ريد بُل "لا تصدّق" أن مرسيدس لن تجلب المزيد من التحديثات فيما تبقى من الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل "لا تصدّق" أن مرسيدس لن تجلب المزيد من التحديثات فيما تبقى من الموسم

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.