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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / تقرير التجارب

مرسيدس تُحرز الثنائية خلال التجارب الحرّة الأولى في النمسا

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مرسيدس تُحرز الثنائية خلال التجارب الحرّة الأولى في النمسا
من قبل:
, رئيس التحرير
03-07-2020

نجح سائق مرسيدس لويس هاميلتون في تصدّر التجارب الحرّة الأولى لسباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020، متقدمًا على زميله بالفريق فالتيري بوتاس مع انطلاق المنافسات من جديد.

بعد فترة انقطاع دامت قرابة 4 أشهر، انطلقت سباقات الفورمولا واحد من جديد على حلبة سبيلبرغ النمساوية من دون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا.

كارلوس ساينز الإبن، سائق مكلارين الحالي، وفيراري بدءًا من 2021، كان أوّل الخارجين إلى الحلبة ما دفع مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر للقول "من الرائع سماع صوت المحركات ورؤية السيارات على الحلبة من جديد مع عودة الأمور إلى طبيعتها".

4 سائقين فقط سجّلوا أزمنة بعد مضيّ نصف ساعة فقط حيث كان المسار مبللاً قليلاً ما دفع أغلبية السائقين إلى استخدام إطارات "إنترميديت"، قبل أن يتمكّن لويس هاميلتون وعلى متن الإطارات القاسية "هارد" من تسجيل دقيقة واحدة و6.994 ثانية في إشارةٍ إلى تحسّن الحلبة بشكلٍ كبير.

وبالتالي، شهدت الدقائق التالية انتقال السائقين إلى الإطارات الملساء حيث حسّن هاميلتون من زمنه مجددًا، وسط تقدّم سيباستيان فيتيل إلى المركز الثاني على الإطارات المتوسطة "ميديوم".

وعلى الرغم من تبدّل المراكز وتصدّر فريق ريسينغ بوينت للتجارب لفترةٍ قصيرة من الزمن، بيد أنّ الأفضلية في النهاية كانت من نصيب فريق مرسيدس الذي حقّق الثنائية مع هاميلتون وزمنه البالغ دقيقة واحدة و4.816 ثانية متقدمًا بفارق 0.3 ثانية على زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن وعلى الرغم من انزلاقه على الحلبة ضمن المنعطف الأوّل خلال الدقائق الأخيرة، إلّا أنه كان قادرًا على إنهاء التجارب في المركز الثالث.

وقد كشفت الحظيرة النمساوية بأنها ستطلب توضيحات من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال قانونية نظام "داس" – نظام التوجيه مزدوج المحور – المُستخدم على سيارة مرسيدس.

ساينز جاء في المركز الرابع ولكن بفارق أكثر من نصف ثانية، إذ تقدّم على سيرجيو بيريز الذي أعطى لمحةً أوليّة بأنّ فريقه ريسينغ بوينت قد يكون منافسًا على مراكز الصدارة، لا سيما وأنه يتمّ توصيف سيارته بنسخة مرسيدس 2019 ولكن بألوانٍ مختلفة.

المركز السادس كان من نصيب لاندو نوريس الذي تقدّم على سائق ريد بُل الآخر أليكسندر ألبون.

بداية فريق رينو كانت مشجعة نوعًا ما في النمسا بعدما خاض الصانع الفرنسي جائزة كبرى مخيبة للآمال العام الماضي، حيث احتلّ دانيال ريكاردو المركز الثامن، وسط نهاية مبكّرة لزميله إستيبان أوكون الذي خسر جزءًا من سيارته على المقطع المستقيم. وتعيّن على السائق العودة إلى منطقة الصيانة من دون إكمال برنامجه حتى النهاية.

كيفن ماغنوسن وضع سيارة هاس في المركز التاسع أمام شارل لوكلير – الذي استخدم وعكس أغلبية السائقين أمامه إطارات "ميديوم" على كمية كبيرة من الوقود إذ لم يُركّز الصانع الإيطالي على تسجيل أزمنةٍ سريعة.  

سيارة ريسينغ بوينت الأخرى التابعة للانس سترول أنهت التجارب في المركز الـ 11، بينما حلّ سيباستيان فيتيل خلفه مباشرةً وسط احتلال أوكون للمركز الـ 13.

ثنائي ألفا روميو جاء في المركزين الـ 14 والـ 15 مع أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن على الترتيب.

المركز الـ 16 كان من نصيب بيير غاسلي من فريق ألفا تاوري متقدمًا على ثنائي ويليامز جورج راسل ونيكولا لاتيفي.

وقد تذيّل رومان غروجان هذه الحصة بعدما فشل من الخروج إلى الحلبة وتسجيل لفة سريعة جرّاء مشكلة في مكابح سيارته.

نتائج التجارب الحرّة الأولى

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 United Kingdom لويس هاميلتون 42 1:04.816  
2 Finland فالتيري بوتاس 38 1:05.172 0.356
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 37 1:05.418 0.602
4 Spain كارلوس ساينز الإبن 41 1:05.431 0.615
5 Mexico سيرجيو بيريز 33 1:05.512 0.696
6 United Kingdom لاندو نوريس 41 1:05.621 0.805
7 Thailand ألكسندر ألبون 29 1:05.701 0.885
8 Australia دانيال ريكاردو 29 1:05.860 1.044
9 Denmark كيفن ماغنوسن 27 1:05.907 1.091
10 Monaco شارل لوكلير 31 1:05.924 1.108
11 Canada لانس سترول 34 1:06.074 1.258
12 Germany سيباستيان فيتيل 32 1:06.077 1.261
13 France إستيبان أوكون 22 1:06.270 1.454
14 Italy أنطونيو جيوفينازي 24 1:06.360 1.544
15 Finland كيمي رايكونن 28 1:06.365 1.549
16 France بيير غاسلي 25 1:06.404 1.588
17 United Kingdom جورج راسل 27 1:06.495 1.679
18 Canada نيكولاس لاتيفي 31 1:06.906 2.090
19 Russian Federation دانييل كفيات 19 1:06.943 2.127
20 France رومان غروجان 6 1:46.361 41.545
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الكاتب خضر الراوي

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