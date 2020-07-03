مرسيدس تُحرز الثنائية خلال التجارب الحرّة الأولى في النمسا

بعد فترة انقطاع دامت قرابة 4 أشهر، انطلقت سباقات الفورمولا واحد من جديد على حلبة سبيلبرغ النمساوية من دون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا.

كارلوس ساينز الإبن، سائق مكلارين الحالي، وفيراري بدءًا من 2021، كان أوّل الخارجين إلى الحلبة ما دفع مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر للقول "من الرائع سماع صوت المحركات ورؤية السيارات على الحلبة من جديد مع عودة الأمور إلى طبيعتها".

4 سائقين فقط سجّلوا أزمنة بعد مضيّ نصف ساعة فقط حيث كان المسار مبللاً قليلاً ما دفع أغلبية السائقين إلى استخدام إطارات "إنترميديت"، قبل أن يتمكّن لويس هاميلتون وعلى متن الإطارات القاسية "هارد" من تسجيل دقيقة واحدة و6.994 ثانية في إشارةٍ إلى تحسّن الحلبة بشكلٍ كبير.

وبالتالي، شهدت الدقائق التالية انتقال السائقين إلى الإطارات الملساء حيث حسّن هاميلتون من زمنه مجددًا، وسط تقدّم سيباستيان فيتيل إلى المركز الثاني على الإطارات المتوسطة "ميديوم".

وعلى الرغم من تبدّل المراكز وتصدّر فريق ريسينغ بوينت للتجارب لفترةٍ قصيرة من الزمن، بيد أنّ الأفضلية في النهاية كانت من نصيب فريق مرسيدس الذي حقّق الثنائية مع هاميلتون وزمنه البالغ دقيقة واحدة و4.816 ثانية متقدمًا بفارق 0.3 ثانية على زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن وعلى الرغم من انزلاقه على الحلبة ضمن المنعطف الأوّل خلال الدقائق الأخيرة، إلّا أنه كان قادرًا على إنهاء التجارب في المركز الثالث.

وقد كشفت الحظيرة النمساوية بأنها ستطلب توضيحات من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال قانونية نظام "داس" – نظام التوجيه مزدوج المحور – المُستخدم على سيارة مرسيدس.

ساينز جاء في المركز الرابع ولكن بفارق أكثر من نصف ثانية، إذ تقدّم على سيرجيو بيريز الذي أعطى لمحةً أوليّة بأنّ فريقه ريسينغ بوينت قد يكون منافسًا على مراكز الصدارة، لا سيما وأنه يتمّ توصيف سيارته بنسخة مرسيدس 2019 ولكن بألوانٍ مختلفة.

المركز السادس كان من نصيب لاندو نوريس الذي تقدّم على سائق ريد بُل الآخر أليكسندر ألبون.

بداية فريق رينو كانت مشجعة نوعًا ما في النمسا بعدما خاض الصانع الفرنسي جائزة كبرى مخيبة للآمال العام الماضي، حيث احتلّ دانيال ريكاردو المركز الثامن، وسط نهاية مبكّرة لزميله إستيبان أوكون الذي خسر جزءًا من سيارته على المقطع المستقيم. وتعيّن على السائق العودة إلى منطقة الصيانة من دون إكمال برنامجه حتى النهاية.

كيفن ماغنوسن وضع سيارة هاس في المركز التاسع أمام شارل لوكلير – الذي استخدم وعكس أغلبية السائقين أمامه إطارات "ميديوم" على كمية كبيرة من الوقود إذ لم يُركّز الصانع الإيطالي على تسجيل أزمنةٍ سريعة.

سيارة ريسينغ بوينت الأخرى التابعة للانس سترول أنهت التجارب في المركز الـ 11، بينما حلّ سيباستيان فيتيل خلفه مباشرةً وسط احتلال أوكون للمركز الـ 13.

ثنائي ألفا روميو جاء في المركزين الـ 14 والـ 15 مع أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن على الترتيب.

المركز الـ 16 كان من نصيب بيير غاسلي من فريق ألفا تاوري متقدمًا على ثنائي ويليامز جورج راسل ونيكولا لاتيفي.

وقد تذيّل رومان غروجان هذه الحصة بعدما فشل من الخروج إلى الحلبة وتسجيل لفة سريعة جرّاء مشكلة في مكابح سيارته.

نتائج التجارب الحرّة الأولى