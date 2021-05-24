مرسيدس تحذّر بأن مسألة الأجنحة المرنة قد تتجه نحو احتجاج في باكو

وسط مخاوف من "فيا" بأنّ عددًا من الفرق يستتفيد من الجناح الخلفي المرن من أجل الحصول على دفعة للسرعة على المقاطع المستقيمة، سيتم تقديم اختبارات صلابة جديدة بدءًا من جائزة فرنسا الكبرى.

ويعني هذا التوقيت أنّ الفرق التي كانت تستخدم تلك الأجنحة، والتي تتضمن ريد بُل، فيراري وألفا روميو - ما تزال تملك حرية اكتساب أفضلية منها في السباق المُقبل في باكو.

وقد أزعج ذلك الوضع كل من مرسيدس ومكلارين، ولا سيّما وأن تصميم حلبة باكو يعدّ من بين الأفضل للاستفادة من الأجنحة المرنة.

ويخوض الفريقان محادثات مع "فيا" فيما يتعلق بتوقيت اعتماد الاختبارات الجديدة، لكن يبدو الآن بأنّ تلك المسألة تتوجّه بشكل أكبر نحو احتجاج في الجولة المُقبلة.

وضمن معرض حديثه عقب جائزة موناكو الكبرى، كان وولف واضحًا في أنّه وإذا ما سُمح للفرق المنافسة بمواصلة استخدام الأجنحة المرنة في باكو، فإنّ إجراءً سيتمّ اتّخاذه من خلال التقدّم بشكوى إلى المراقبين.

فقال: "نعم، أعتقد بأنه وفي حال تواصل استخدام الأجنحة المرنة في باكو، ومع الأفضلية التي رأيناها منها، فسنتوجه بالأمر إلى المراقبين".

وأضاف: "وإذا لم يكن ذلك الإجراء كافيًا، فسنتوجّه بالمسألة إلى محكمة الاستئناف الدولية. لذلك أرى بأنّ فيا ستوضّح بعض الأمور قبل جولة باكو، كونه في حال عدم حدوث ذلك، قد يصبح الوضع فوضويًا للغاية".

من جهته، أوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن الكيفية التي ستستجيب بها "فيا" للوضع خلال الأسبوع المُقبل ستكون حاسمة في تحديد الطريق الإجرائي الذي سيسلكه فريقه للتعامل مع المسألة.

حيث قال: "نحن مستقلون بطبيعة الحال عما ستقوم به مرسيدس. إذ نخوض محادثات كذلك مع فيا حول تلك المسألة في الوقت الحالي. وكما قلنا، فنحن بالتأكيد لسنا سعداء بأنّ سيارات تخلف القوانين من وجهة نظرنا - وبعد أن تم الكشف بأنها ليست ضمن نطاق القوانين - يتم مواصلة استخدامها من قِبَل منافسينا".

وتابع: "لذلك نخوض تلك المحادثات مع فيا، ومن ثمّ سيتعين علينا اتخاذ إجراء في الأسبوع المُقبل لو لم يشهد الوضع تغييرًا".

من جهة أخرى نفى وولف المخاوف من أن غريمته ريد بُل قد تتقدم باحتجاج على الجناح الأمامي المرن على سيارة مرسيدس في هجوم مضاد، حيث أشار إلى أنّ هنالك أساس قانوني قوي خلف أي إجراء يتّخذه فريقه لحل تلك المسألة في باكو.

فقال: "قمنا بتحليل الأجنحة الأمامية، حيث أنها تنثني تمامًا بالطريقة التي ينثني بها جناح ريد بُل، لذلك من الممكن أن نحتج على بعضنا البعض بشأن الجناح الأمامي كذلك. ولكن من الواضح بأنّ الجناح الخلفي ينثني بشكل أكبر من المفروض".

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