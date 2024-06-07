مرسيدس: تحديث ريد بُل الأخير ربما تسبب "بتراجع في الأداء"

خسرت ريد بُل الفوز بسباقين من الثلاثة الأخيرة، حيث أتى فوز ماكس فيرستابن في إيمولا فقط بعد أن تمكن بصعوبة من صد هجمات لاندو نوريس الذي أكمل السباق خلفه مباشرة.

وبينما انصب تركيز ريد بُل حول المشاكل التي تواجهها سيارة آر.بي20 مع الصعود على الحفف الجانبية، فإن جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس يعتقد بأن الوضع قد يكون أكثر سوءًا من ذلك.

حيث اعترف بان حزمة التحديثات الكبيرة التي جلبتها ريد بُل في إيمولا، والتي تضمنت أرضية وجناح أمامي جديدين، ربما لم تقدم في الواقع الخطوة المأمولة وهو ما يفسّر الصعوبات التي واجهتها العلامة النمساوية.

حيث قال: "أعتقد أنه وبمجرد أن يكون هنالك نطاق جيد من سرعات الانعطاف، ستفيدهم تلك الحزمة من جديد، ولكن يبدو بأن حزمة تحديثاتهم قد تسببت بتراجع في الأداء. لذلك لا نعلم إذا ما سيتواصل ذلك التأثير على تأدياتهم".

وأضاف: "ذلك التحديث الذي لا يقدم الأداء المأمول يجعل الحياة صعبة، إذ أنك في اللحظة التي تتوقف فيها عن الثقة في أدواتك، تبدأ بالتراجع، وتخسر الكثير من الوقت. والوقت هو حليفك الأكبر هنا، وخسارته هي ألد أعدائك"

وعند سؤاله إذا ما يرى بأن تراجع ريد بُل إلى مجموعة المنافسين خلفها قد منح مرسيدس شرارة إثارة، قال أليسون: "في هذه اللعبة، الجميع دومًا ما يحبون رؤية مآسي الآخرين".