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مرسيدس: تحديثات السيارة الحالية ما زالت مفيدة رغم المبدأ التصميمي الجديد لسيارة 2024

شددت مرسيدس على أن المزيد من التحديثات لسيارتها في موسم 2023 الحالي للفورمولا واحد، ما زالت مجدية، رغم عملها على تصميم مختلف كلياً لسيارة الموسم المقبل.

لويس هاميلتون، جورج راسل، مرسيدس

واجهت العلامة الألمانية موسماً صعباً للغاية في بداية 2023، حيث لم تكن السيارة على قدر التطلعات مقارنة بأقرب منافسيها.

ولم تفلح في مجاراة ريد بُل رغم إدخال تعديلات على تصميم السيارة بدءاً من جولة موناكو.

وصرّح الفريق علناً بأنه سيتبنى تصميماً مختلفاً تماماً لسيارة موسم 2024، وذلك ضمن السعي لتحقيق ققزة نوعية في الأداء تُعيد السهام الفضية إلى دائرة المنافسات على الانتصارات من جديد.

وذلك يعني بأنه لن يتم نقل الكثير من السيارة الحالية إلى الجديدة، لكن مرسيدس رغم ذلك لن تتخلى عن تحسين سيارتها الحالية لما تبقى من الموسم.

حيث كشف توتو وولف مدير الفريق بأن هناك حزمة تحديثات قادمة لجولة الولايات المتحدة، مؤكداً أن مواصلة العمل على تحسينها بمثابة عملية تعلّم لكيفية تطوير الأداء، وهذا سيساعد الفريق مع سيارة الموسم المقبل.

وضمن معرض كلامها ضمن مقطع فيديو نُشر بعد السباق الماضي في اليابان، تكلمت روزي وايت مديرة قسم الاستراتيجية لدى مرسيدس حول أسباب عدم تخلي الفريق عن السيارة الحالية بعد.

فقالت: "رغم أننا بحاجة لاستعمال نفق الهواء في الفترة الشتوية بشكل أساسي لتطوير سيارة الموسم المقبل لكن أمامنا الكثير من الأمور التي يمكن تحسينها في السيارة الحالية لجعلها أسرع وكذلك فهم طريقة تطوير سيارة الموسم المقبل".

وأكملت: "هذا ما نقوم به بالفعل وسنواصل القيام به لذا فإن القطع الجديدة التي نجلبها الى الحلبة تساعدنا في أمرين: المزيد من الأداء وجعل السيارة أسرع، وجميعها مخصصة للنواحي التي نحتاج إلى فهمها بشكل أكبر".

وأضافت: "كل ما سنتعلمه من اختبار تلك القطع هذا العام سيساعدنا مباشرة في طريق التطوير لسيارة الموسم المقبل. ونحن ندرك تماماً أننا في خضم معركة مشتعلة على المركز الثاني ضد فيراري ومركز الوصافة هام جداً بالنسبة لنا جميعاً".

وتابعت: "لذا لدينا تحديثات قادمة وسنواصل جلبها لهذه السيارة".

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وضمن معرض كلامه على هامش جائزة اليابان الكبرى، أوضح آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس، بأن الفريق ينصت بانتباه لأفكار السائقَين فيما يتعلق بالتغييرات الجريئة المقبلة في سيارة الموسم المقبل.

فقال: "نحن بالتأكيد لسنا متمسكين بأي مبدأ تصميمي استعملناه سابقاً، بل نتمتع بذهنية منفتحة تماماً".

وأكمل: "لقد خضنا مواسم صعبة سابقاً، لكننا فريق يعمل بشكل جاد جداً لمحاولة العودة إلى المقدمة".

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