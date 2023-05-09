مرسيدس: تحديثات إيمولا ستكشف سبب القيادة "السامة" للسيارة

تواجه السهام الفضية مشاكل متتالية مع سيارتها، حيث كانت جولة ميامي المنصرمة صعبة كذلك، بدءاً من التجارب والتصفيات وصولاً للسباق.

واعترف الفريق بأن هذه التقلبات في الأداء تصعّب بشكل كبير من معرفة سبب ما يجري.

وستقدم مرسيدس تحديثات كبيرة مرتقبة في إيمولا، ستتضمن تغييرات في جانب السيارة، الأرضية ونظام التعليق الأمامي.

وبينما يأمل الفريق أن تقدم التحديثات الجديدة خطوة للأمام، لكن توتو وولف مدير الفريق أشار إلى أنها ستوفر كذلك أجوبة حول النواحي التي تعمل بشكل خاطئ.

ولا يتوقع وولف تحسناً مباشراً في الأداء، لكنه يعتقد بأن التحديثات ستوفر قاعدة معرفية مفيدة على المدى البعيد.

فقال: "نحن بحاجة لعدم رفع سقف التوقعات عالياً".

وأكمل: "طوال مسيرتي البالغة 15 عاماً في الفورمولا واحد، لم أرَ رصاصة سحرية تقلب موازين الأداء مباشرة وتمنحك فجأة نصف ثانية. لذا أشكّ بأننا سنحقق ذلك".

وأردف: "لكن ما أتطلع إليه هو إزالة المتغيرات. لأنني أعتقد بأن هناك أموراً في سيارتنا لا نفهمها".

واسترسل: "آمل أن نحصل على منصة أكثر ثباتاً، من ثم سنرى ما الذي يمكننا القيام به للبناء عليها".

وحين سُئِل عن تلك المتغيرات التي تكلم عنها، أجاب وولف: "أعتقد أننا نبحث عن رفع الارتكازية ونحاول القيام بأفضل ما بوسعنا من الناحية الميكانيكية".

وأكمل: "ما نقوم به هو تقديم قطع جديدة، أرضية جديدة. وكذلك نظام تعليق أمامي جديد. هذه تعادل تغييرات كبيرة أو بمثابة عملية جراحية كبيرة. بالتالي سينتج عنها أمور كثيرة لنتعلمها سعياً لتحسين أزمنة اللفات".

وأشار وولف إلى أن التعلم من تحديثات إيمولا سيكون حجر أساس هاماً للعمل على سيارة 2024.

فقال: "لهذا السبب نجلب التحديثات التي تساعدنا في وضع الاتجاه الصحيح".

واختتم: "كي نفهم كذلك النواحي المختلفة التي نعتقد أنها تلعب دوراً في القيادة السامة لهذه السيارة".