مرسيدس: تحديثات أوستن مرحلة تعلم لسيارة 2023

ستقدم مرسيدس حزمة تحديثات انسيابية لسيارتها في أوستن، مع تقليص للوزن، حيث كانت سيارتها أعلى من الوزن الأدنى بحوالي عشرة كيلوغرامات مع بداية الموسم الحالي.

وبينما تهدف التحديثات إلى مساعدة لويس هاميلتون وجورج راسل في أوستن، إلا أن الفريق ينظر كذلك في تطوير سيارة الموسم المقبل "دبليو14".

حيث قال شوفلن: "إنها الخطوة الأخيرة في التطوير الانسيابي للسيارة حيث نأمل أن تمنحنا المزيد من الأداء".

وأكمل: "لكن الأهم، أن كل خطوة تعتبر بمثابة مرحلة تعلم إضافية ننقلها للموسم المقبل".

وأضاف: "كذلك، قمنا بتخفيف وزن المزيد من المكونات على أمل تقريب السيارة من الوزن الأدنى المسموح".

سيارة مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، ليست لدى الفريق أية توقعات حيال المكاسب التي ستجلبها هذه الحزمة.

"من الصعب جداً التنبؤ بما ستجلبه الحزمة. في سنغافورة، كان لويس قريباً جداً من قطب الانطلاق الأول، لكن في سوزوكا عانت كلتا السيارتان" قال شوفلين.

وأردف: "الآن، وتيرة السباق قوية نوعاً ما. إن نجحنا بتحقيق خطوة إضافية، حينها نأمل أن ننجح بمجاراة فيراري وريد بُل، لكن التصفيات ما زالت من الصعب توقعها حالياً".

واختتم: "كما قلت، ما زال أمامنا الكثير لنتعلمه، لكننا وبالتأكيد سنقدم أفضل ما لدينا في السباقات الأربعة الأخيرة".