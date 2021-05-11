مرسيدس تحدد نقطة الضعف الأساسية لدى ريد بُل ضمن معركتهما في 2021

أشارت السباقات الأربعة الأولى من موسم 2021 إلى أن ريد بُل تملك السيارة الأسرع في التصفيات، لكنّ مرسيدس هي من يتمتع بالأفضلية عندما يتعلق الأمر بإدارة الإطارات على المسافات الطويلة.

وكانت أفضلية مرسيدس في الاعتناء بالإطارات جليّة خلال جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، عندما بدت إطارات لويس هاميلتون بحالة أفضل بكثير في المراحل الختامية من السباق من إطارات ماكس فيرشتابن.

مع ذلك، فإنّ آندرو شوفلين كبير مهندسي جانب الحلبة لدى مرسيدس ليس واثقًا بأنّ أفضلية وتيرة السباق ستكون مضمونة على كل حلبة، حيث أشار إلى أن المشكلة تتمحور حول توازن السيارة.

فقال: "لسنا بعد في مرحلة يُمكن الاعتقاد فيها بأننا نملك سيارة سباق أفضل أو أننا أفضل لناحية الاعتناء بالإطارات".

وأضاف: "من الصعب للغاية في الحقيقة تحديد طبيعة الأفضلية (في جائزة إسبانيا الكبرى). كنا قادرين على التواجد خلفهم عن قرب، إذ أنّه عندما تكون لديك السيارة في الصدارة، ويكون بمقدور أحدهم التواجد مباشرة خلفك لفترة طويلة، لا يكون ذلك عادة أمرًا جيّدًا".

وتابع: "لكن ما نزال في المرحلة من الموسم التي نجمع فيها البيانات عبر الحلبات المختلفة. بيد أنه يبدو بأننا ربما نملك سيارة أكثر حيادية وتوازنًا بعض الشيء".

وأكمل: "في حين تبدو سيارتهم أكثر قسوة بعض الشيء على الإطارات الخلفية ضمن وتيرة السباق. لكن سنرى مع المزيد من البيانات ما إذا كان تفوقنا في ذلك الجانب سمة أساسية على السيارة أم أمر عائد فقط للكيفية التي نضبط بها الإعدادات".

من جهته، يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنه لا شك أن مرسيدس تمتلك أفضلية الوتيرة في السباقات الأخيرة، لكنّه ما يزال متشجعًا من أن فريقه بات أقرب بكثير من غريمته مما كان قبل 12 شهرًا.

حيث قال: "أعتقد بأن مرسيدس تملك وتيرة سباق أفضل منا في كل جائزة كبرى حتى الآن في هذا الموسم. حيث أرى بأن مستويات تآكل الإطارات لديهم كانت أفضل كذلك".

وأردف: "لذلك علمنا بأن الحلبتين الأخيرتين ستعملان في صالحهم. وهذا ما حدث. بيد أننا أقرب بكثير جدًا مما كنا في السابق، وإذا ما تمكنا من إيجاد المزيد من الوتيرة، فسنكون ضمن معركة أقرب بكثير جدًا جدًا معهم".