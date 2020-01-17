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مرسيدس تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها الجديدة لموسم 2020

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مرسيدس تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها الجديدة لموسم 2020
17-01-2020

أعلن الصانع الألماني مرسيدس عن موعد الكشف عن سيارته الجديدة التي سيخوض بها غمار موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بات فريق مرسيدس خامس الفرق التي تُحدّد موعد الكشف عن السيارة الجديدة، حيث سيكون الظهور الأوّل لمقاتلة "دبليو11" يوم الـ 14 من فبراير/شباط المقبل.

وسيتزامن ذلك مع موعد إطلاق سيارة ألفا توري، بينما ستسبقه كلٌ من فيراري، ورينو ومكلارين.

وبشكلٍ مماثلٍ للعام الماضي فإنّ الكشف عن السيارة سيكون ضمن حدثٍ غير عام، لكنّ الفريق سيُصدر عددًا من المقاطع والصور عالية الدقّة، إلى جانب معلومات تقنيّة حولها.

كما ستدخل السيارة إلى الحلبة للمرّة الأولى في ذات اليوم لاختبارها الأوّليّ ضمن يوم تصوير ترويجي يُسمح فيه للفرق بقطع 100 كلم.

 

وتُواصل مرسيدس التعويل على ذات تشكيلتها القويّة المكوّنة من بطل العالم لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس.

وستُمنّي السهام الفضيّة النفس بمواصلة إحكام قبضتها على مجريات البطولة بعد أن أحرزت لقبَي السائقين والصانعين على مدار الأعوام الستّة الماضية منذ انطلاق حقبة المحرّكات الهجينة.

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