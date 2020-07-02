مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

واجهت مرسيدس وويليامز بعض المشاكل في الموثوقية في إسبانيا ما أثار علامات استفهامٍ حول اعتمادية محرك مرسيدس لموسم 2020.

وقام الفريق بالفعل بإجراء تغييرات على وحدة الطاقة بين التجارب الشتوية في برشلونة والسباق الأوّل في أستراليا الذي كان من المقرّر إقامته منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

إذ وعلى الرغم من القيود والحجر الإلزامي إلّا أنّ مرسيدس كانت قادرة على إجراء المزيد من التحديثات خلال الوقت المتاح لها.

وتوجّب على قسم وحدة الطاقة في مرسيدس إغلاق أبوابها بشكلٍ رسميّ للمرّة الأولى خلال مارس/آذار ومايو/أيّار.

وقال متحدّث باسم مرسيدس لموقعنا "لدينا مواصفات مختلفة في النمسا لأننا قمنا بتحديثات على صعيد الموثوقية. إنها نتاج الوقت الذي تمكّنا فيه من العمل منذ أستراليا بغض النظر عن فترة الإغلاق".

كما كشف الفريق صباح اليوم الخميس عن بدلات السباق السوداء الجديدة التي سيرتديها لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس بالتوازي مع الانتقال إلى استخدام اللّون الأسود على السيارة.