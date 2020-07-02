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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

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مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
من قبل:
, رئيس التحرير
02-07-2020

من المقرّر أن تستخدم مرسيدس مع الفريقَين اللذين تزودهما بوحدات الطاقة مواصفاتٍ جديدة خلال جائزة النمسا الكبرى، نهاية الأسبوع الجاري بهدف معالجة مشاكل الموثوقية التي عانى منها الصانع الألماني خلال التجارب الشتوية.

واجهت مرسيدس وويليامز بعض المشاكل في الموثوقية في إسبانيا ما أثار علامات استفهامٍ حول اعتمادية محرك مرسيدس لموسم 2020.

وقام الفريق بالفعل بإجراء تغييرات على وحدة الطاقة بين التجارب الشتوية في برشلونة والسباق الأوّل في أستراليا الذي كان من المقرّر إقامته منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

إذ وعلى الرغم من القيود والحجر الإلزامي إلّا أنّ مرسيدس كانت قادرة على إجراء المزيد من التحديثات خلال الوقت المتاح لها.

وتوجّب على قسم وحدة الطاقة في مرسيدس إغلاق أبوابها بشكلٍ رسميّ للمرّة الأولى خلال مارس/آذار ومايو/أيّار.

وقال متحدّث باسم مرسيدس لموقعنا "لدينا مواصفات مختلفة في النمسا لأننا قمنا بتحديثات على صعيد الموثوقية. إنها نتاج الوقت الذي تمكّنا فيه من العمل منذ أستراليا بغض النظر عن فترة الإغلاق".

كما كشف الفريق صباح اليوم الخميس عن بدلات السباق السوداء الجديدة التي سيرتديها لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس بالتوازي مع الانتقال إلى استخدام اللّون الأسود على السيارة.

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الكاتب خضر الراوي

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