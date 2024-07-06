مرسيدس تحجز صف الانطلاق الأول في سيلفرستون مع راسل وهاميلتون وفيرستابن رابعاً

رغم أن تصفيات سيلفرستون بدأت على مسار مبلل مع إطارات انترميديت، لكن المنافسات كانت نارية، وازدادت اشتعالاً قسماً تلو الآخر.

فقد حملت الحصة بعض المفاجآت حيث خرج سيرجيو بيريز عن المسار وعلقت سيارته في المنطقة الحصوية ليفشل بالانتقال للقسم الثاني متسبباً برفع العلم الأحمر.

أما شارل لوكلير فلم يكن مرتاحاً على متن فيراري، حيث فشل بالانتقال للقسم الثالث ليكتفي بالمركز 11.

إلا أن الضحكة الأخيرة كانت لفريق مرسيدس الذي حقق الثنائية مع جورج راسل وزميله لويس هاميلتون اللذين حجزا الصف الأول أمام لاندو نوريس سائق مكلارين، بينما اكتفى ماكس فيرستابن بالمركز الرابع.

مجريات الحصة

القسم الأول: خروج بيريز والتسبب بالعلم الأحمر

بدأت السيارات على إطارات انترميديت نظراً لأن المسار كان مبللاً، ومع اكتمال الطلعات الأولى تصدر ماكس فيرستابن أسرع الأزمنة المبدئية وكان لاندو نوريس سائق مكلارين الأقرب إليه بفارق 0.089 ثانية، وأمام سائقي مرسيدس: لويس هاميلتون وجورج راسل.

لكن ومع مرور اللفات تقدم هاميلتون وراسل ومن ثم أوسكار بياستري سائق مكلارين على الهولندي، بينما بدأ بعض السائقين بالانتقال لتجربة إطارات سوفت تزامناً مع ظهور خطوط تسابق جافة على الحلبة.

سيرجيو بيريز زاد من صعوبات مسيرته سوءاً حين علقت سيارته بالمنطقة الحصوية مع بقاء سبع دقائق تقريباً على انتهاء القسم الأول ما أدى لرفع العلم الأحمر.

ورغم أن المكسيكي استفسر إن كانت هناك إمكانية لدفعه نحو المسار مجدداً، لكن الفريق ردّ بأن ذلك سيُعتبر حينها مساعدة خارجية وبالتالي لن يتمكن من مواصلة التصفيات.

ومع القلق من هطول الأمطار مجدداً، اصطفت جميع السيارات لمحاولة الخروج وتسجيل أزمنة سريعة بأسرع وقت ممكن قبل انتهاء القسم الأول.

وانطلق السائقون على إطارات سوفت حيث واجهوا صعوبات على المسار المبلل (والأمطار التي هطلت بشكل خفيف في بعض مناطق الحلبة)، من أبرزهم فيرستابن الذي خرج عن المسار كان قريباً جداً من الحائط، لكنه نجح بالعودة وتحسين زمنه.

ومع جفاف الحلبة كانت الأزمنة تتحسن بشكل متواصل، بات هاميلتون أولاً بفارق كبير قبل أن يضع زميله راسل نفسه ثانياً أمام لوكلير وساينز وبياستري.

وفشل فالتيري بوتاس (ساوبر)، كيفن ماغنوسن (هاس)، إستيبان أوكون (ألبين)، بيريز وبيير غاسلي (ألبين) في التأهل للقسم الثاني.

القسم الثاني: تقلّب الأزمنة ومعاناة لوكلير

بدا المسار جافاً من جديد، حيث عاد السائقون مع إطارات سوفت، ليتصدر نوريس الزمن الأسرع المبدئي أمام ساينز وبياستري وألونسو، أما فيرستابن فكان سادساً.

لكن ألونسو عاد لاحقاً ليسجل الزمن الأسرع المؤقت بالتزامن مع تحسّن حالة المسار، قبل أن يتقدم عليه ساينز ومن ثم بياستري وتلاه نيكو هلكنبرغ الذي احتل المركز الأول على متن هاس، بينما بات لوكلير ضمن دائرة الخطر حيث بدا أنه يعاني على متن فيراري.

تقلبت الأزمنة مجدداً مع الدخول في آخر دقيقتين، لكن الصدارة كانت مع نوريس الذي وضع مكلارين أمام مرسيدس التي يقودها راسل، وألونسو بات ثالثاً.

بياستري وهاميلتون انتقلا للقسم الثالث بالمركزين الرابع والخامس أمام فيرستابن، ساينز، هلكنبرغ، ألبون ولانس سترول.

وفشل لوكلير بالتأهل للقسم الثالث بأداء مخيب على متن السيارة الحمراء مكتفياً بالمركز 11، وكذلك لوغان سارجانت (ويليامز)، يوكي تسونودا (آربي)، جو غوانيو (ساوبر) ودانيال ريكاردو (آربي).

القسم الثالث: معركة مكلارين ومرسيدس

بدت مكلارين ومرسيدس سريعتين للغاية منذ بداية القسم، حيث تصدّر نوريس وبياستري أسرع الأزمنة في الطلعات الأولى، قبل يفصل بينهما لويس هاميلتون، أما زميله راسل فقفز إلى الصدارة المبدئية بفارق 0.006 ثانية فقط أمام نوريس.

أما فيرستابن فكان خامساً بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية خلف راسل صاحب الزمن الأسرع.

مع الطلعات الثانية، بات من الواضح أن معركة مشتعلة تلوح في الأفق، لكن خطأ فيرستابن في لفته السريعة وتحسن زمن سيارتي مرسيدس بات يعني أن فيرستابن سيكتفي بالمركز الرابع فقط.

راسل سجل لفة ممتازة مع دقيقة و25.819 ثانية بفارق 0.171 ثانية أمام هاميلتون، بينما تأهل نوريس ثالثاً أمام فيرستابن.

بياستري سينطلق خامساً أمام هلكنبرغ (الذي قدم نتيجة مذهلة لفريق هاس)، ساينز، سترول وأليكسندر ألبون، أما ألونسو فأكمل ترتيب مراكز الانطلاق العشرة الأولى.

التصفيات