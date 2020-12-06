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مرسيدس تحت التحقيق لخلطها إطارات راسل وبوتاس

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مرسيدس تحت التحقيق لخلطها إطارات راسل وبوتاس

بات فريق مرسيدس للفورمولا تحت التحقيق خيال خرقَين بسبب خلط الإطارات خلال وقفات الصيانة ضمن جائزة الصخير الكبرى التي أخّرت كلًا من جورج راسل وفالتيري بوتاس.

تواجد راسل وبوتاس في المركزين الأوّل والثاني عندما وقع حادث جاك آيتكن وترك بعض الأشلاء على المسار عند مخرج المنعطف الأخير، ليتسبّب ذلك في دخول سيارة الأمان إلى الحلبة.

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واستدعى الفريق سائقَيه للحصول على إطارات جديدة تمهيدًا لاستئناف السباق، وفعل الفريق ذلك في ذات اللفّة.

وحظي راسل بتوقّف طبيعيّ وغادر منطقة الفريق بأمان، لكن بعد أن دخل بوتاس إلى الموقع، بقي ثابتًا هناك لفترة طويلة بعد أن أدرك الميكانيكيون أنّ إطارات راسل قد تمّ تثبيتها في مقدّمة سيارة الفنلندي، لذا تمّ إلغاء التوقّف وأُرجعت إطارات "هارد" القديمة وعاد الفنلندي إلى الحلبة.

وبقي إطارا بوتاس الأماميّان على سيارة راسل، وطُلب منه إثر ذلك التوقّف من أجل نزعهما في اللفّة التالية، وعاد إلى المسار خلف سيارة الأمان في المركز السادس.

وحلّ راسل تاسعًا في النهاية بعد أن اضطرّ لإجراء توقّفٍ إضافي بسبب ثقبٍ في الإطار.

وأعلن مراقبو السباق الآن أنّ الفريق تحت التحقيق لقاء هذا الخطأ.

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