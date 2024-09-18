مرسيدس تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس "بيتروناس" بكسوة لونية خاصة
ستشارك مرسيدس بكسوة لونية خاصة احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس بيتروناس، خلال مجريات جائزة سنغافورة الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.
ستشارك السهام الفضية بكسوة لونية خاصة مع سيارتها على حلبة سنغافورة هذا الموسم.
حيث سيظهر اللون الأيقوني الأخضر لشعار الراعي الأساسي "بيتروناس" على السيارة بدلاً من الفضي، وذلك على الجانح الأمامي وجانبي السيارة.
حيث قال توتو وولف مدير الفريق معبراً عن الفخر بالشراكة طويلة الأمد مع "بيتروناس": "لا تشكل هذه الكسوة احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس ’بيتروناس’ وحسب، بل تُظهر أهميتهم في تاريخ فريقنا، وتكرّم الرحلة التي خضناها سوية".
كسوة مرسيدس اللونية الخاصة
الصورة من قبل: مرسيدس-بنز
وعبّر سائقا الفريق، لويس هاميلتون وجورج راسل، عن حماستهما للكسوة الجديدة، حيث قال هاميلتون: "تبدو الألوان مذهلة. لا أكاد أطيق صبراً للخروج بالسيارة إلى المسار".
أما راسل فقال: "التصميم رائع، ومن الرائع حقاً الاحتفال بهذه المناسبة المهمة".
يشار إلى أن "بيتروناس" ومنذ تأسيسها في 1974، باتت علامة رائدة في قطّاع الطاقة، وتجمعها علاقة شراكة مع مرسيدس منذ 2010.
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