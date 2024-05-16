مرسيدس تحتاج "عدة سباقات" لتحقيق خطوات أكبر مع سيارتها لموسم 2024

عانت مرسيدس من أجل استخلاص الأداء من سيارتها في مواجهة منافساتها ريد بُل، فيراري ومكلارين، وذلك مع سيارة دبليو15 التي تفتقر للارتكازية وتمتلك بعض خصائص التوجيه غير المرغوبة.

وقد صعّب ذلك من مهمة مرسيدس في محاولة ضبط إعداداتها للاستفادة من كامل قدراتها، إذ واجه الفريق كافة أنواع المشاكل على الحلبات المختلفة بأجوائها وحرارتها خلال السباقات الستة الأولى من الموسم. مع خروج ودخول لويس هاميلتون وجورج راسل من نافذة العمل المثالية الضيقة للغاية على السيارة.

وبعد جلب الفريق لتحديثات على الأرضية في ميامي، فإن أول حزمة تحديثات كبيرة سيجلبها الفريق في موسم 2024 ستكون في إيمولا نهاية هذا الأسبوع، لكن وولف حذّر من أنه سيستغرق الفريق عدة سباقات من أجل أن تكتمل الحزمة الكاملة للتحديثات التي تغيّر من أداء السيارة.

حيث قال: "لم تكن السباقات الستة الأولى سلسة على الإطلاق، لكننا بتنا نملك فهمًا واضحًا للجوانب التي نحتاج لتحسينها، كما رسمنا مسارًا واضحًا من أجل بلوغ ذلك".

وأضاف: "سنحتاج عدة سباقات قبل أن نرى تاثير تلك التحديثات، لكن الجميع يعملون بجد من أجل جلبها في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "في هذه الأثناء سنعمل على تحقيق أقصى استفادة من الحزمة التي لدينا. سنجلب المزيد من التحديثات في إيمولا ونأمُل أن تدفعنا في الوجهة الصحيحة".