مرسيدس تحتاج "تحسينات جذريّة" بعد يوم الجمعة الضعيف

حلّ جورج راسل سابعًا في الحصّة الثانية على بُعد 1.3 ثانية عن شارل لوكلير المتصدّر، بينما كان زميله لويس هاميلتون في المركز الـ 12 بفارق ثلاثة أعشارٍ إضافيّة عنه.

وبدا أنّ السائقين عانا من مشكلة الارتدادات الشديدة على الخطوط المستقيمة، والتي أرّقت الفريق كذلك في موناكو.

واعترف شوفلين أنّ الحلّ لمشاكل مرسيدس في باكو يتعدّى مجرّد تعديلات في الإعدادات، قائلًا أنّ هناك حاجة للبحث عن "تحسينات جذريّة".

وقال: "أمامنا بعض العمل لكسب بعض الوقت على صعيد اللفّة الواحدة. التوازن ليس مشكلة كبيرة، لكنّنا نفتقر للتماسك في المنعطفات والقيادة غير مريحة على الإطلاق على الخطوط المستقيمة، لذا نحتاج لتحسين الوضع ليلًا".

وأضاف: "سرعتنا على الخطوط المستقيمة ليست رائعة كذلك، لكنّ جزءًا من ذلك يعود إلى لمس أرضيّة سيارتنا لسطح المسار على الخطوط المستقيمة. كانت لدينا بعض المكوّنات الجديدة على السيارة اليوم، لذا سنقوم بمراجعة للوقوف على مساهمتها في مشاكلنا".

وأردف: "لكن بشكلٍ عام فإنّنا لسنا في موقعٍ جيّد ونحن بحاجة للبحث عن بعض التحسينات الجذريّة عوضًا عن مجرّد تعديلات طفيفة".

وقال هاميلتون أنّ الارتدادات الحادة، التي أثّرت على فرقٍ أخرى بما فيها فيراري المتصدّرة، كانت "الجزء الأصعب" اليوم الجمعة.

وقال البريطاني: "الجزء الأصعب اليوم كان الارتدادات، نحن نصل إلى سرعات عالية جدًا في نهاية الخطّ المستقيم والسيارة تحتكّ بالأرض. نُواجه ذات المشكلة مثل السباق الماضي".

وأضاف: "اختبرنا بعض الأشياء على السيارة في الحصّة الاثنية، ولم يكن الشعور رائعًا، لكن على الأقل حاولنا وجمعنا بعض المعلومات المفيدة. سنعود إلى الإعدادات الأصليّة غدًا على الأرجح".

وأردف: "لا يُمكنني تحديد جانب معيّن يُكلّفنا 1.3 أو 1.6 ثانية، يبدو أنّ جزءًا كبيرًا من ذلك يعود إلى الخطّ المستقيم، لكنّنا نحتاج للتركيز هذه الليلة وإيجاد بعض الحلول".

راسل: هناك حاجة لمحادثات مع الفورمولا واحد بشأن الارتدادات

يعتقد راسل أنّ حجم مشاكل الارتدادات بين مختلف الفرق، بعد مرور ثمانية سباقات من حقبة 2022، يُشير إلى أنّ على البطولة النظر في حلٍ طويل الأمد.

وقال في هذا الصدد: "السيارات قريبة جدًا من سطح المسار الآن، وهي تحتكّ بالكامل بالأرض على المنعطفات عالية السرعة، والأمر ذاته بالنسبة للجميع، والقيادة غير مريحة".

وأضاف: "لا أعلم ما يحمله المستقبل لهذه الحقبة من السيارات، لكن لا يُمكنني رؤيتنا نقود هكذا طوال الأعوام الأربعة المقبلة، لذا هناك حاجة لمحادثة بالنسبة لنا جميعًا".