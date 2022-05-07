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مرسيدس تجلب جناحًا جديدًا منخفض الجرّ في ميامي

جلبت مرسيدس خصائص جناحٍ خلفي جديدة منخفضة الجرّ كجزء من حزمة تحديثاتها لجائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد.

مرسيدس تجلب جناحًا جديدًا منخفض الجرّ في ميامي

انصبّ تركيز الماكينات الألمانيّة على البحث عن أجوبة لمشاكل الارتدادات، لكنّه يعي كذلك أنّ فرصه في المنافسة هذا العام لم تتعزّز بضعف سرعته على الخطوط المستقيمة.

وفي حين أنذ أداء المحرّك لعب دورًا في ذلك، يعي الفريق أيضًا أنّ خصائص الجناح عالي الارتكازيّة التي اختار اعتمادها في بداية الموسم تسبّبت في مستويات جرٍ عالية.

وتمّ تزويد سيارة "دبليو13" لنهاية هذا الأسبوع في ميامي، التي تتضمّن خطوطًا مستقيمة طويلة، جناحًا خلفيًا بلوحٍ أصغر، وبجنيّح قطري أقصر.

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وبشرح الفريق للتحديثات: "هذه التركيبة توفّر ارتكازيّة أقلّ مع تقلّص مستويات الجرّ بناءً على محاكاتنا للحلبة، من المرجّح أن هذا هو الخيار المحبّذ بالمقارنة مع التركيبة الأخرى عالية الارتكازيّة التي تسابقنا بها خلال الجولات الأربع الماضية".

وأكمل: "الجنيّح السفلي الجديد بالتوازي مع الجناح الخلفي الجديد يُولّد ارتكازيّة أقل وجرًا أقلّ كجزء من حزمة كاملة منخفضة الارتكازيّة لجولة ميامي".

القسم الخلفي لسيارة مرسيدس دبليو13

القسم الخلفي لسيارة مرسيدس دبليو13

كما تستخدم مرسيدس صفيحتين جانبيّتين معدّلتين بالنسبة للجناح الأمامي، حيث يبدو قطرهما أصغر.

من جانبها قدّمت فيراري تصميم جناحها الخلفي منخفض الارتكازيّة، بينما جلبت هاس رفرفة جديدة.

أمّا تحديثات فريق ألبين لجائزة ميامي الكبرى فقد تركّزت حول محاولة زيادة الارتكازيّة في القسم الخلفي من السيارة.

إذ قام الفريق بمراجعة ملحقات علبة المكابح الخلفيّة وتمديد الصفيحة الجانبيّة كذلك.

في المقابل لم تُقدّم ريد بُل أيّة تحديثات في ميامي، حيث اختارت دفع كلّ تحديثاتها المتاحة في الجولة الماضية في إيمولا.

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