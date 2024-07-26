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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

مرسيدس تجلب تحديثات كبيرة لسيارتها في بلجيكا

جلبت مرسيدس تحديثات كبيرة لسيارتها في جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، ضمن سعيها لرفع سوية الأداء.

أرضية سيارة مرسيدس 2024

تحليلات جورجيو بيولا التقنيّة

تحليلات تقنيّة يقدّمها جورجيو بيولا

تريد مرسيدس مواصلة التأدية الإيجابية التي ظهرت بها خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، ورغم أن السهام الفضية لم تدخل تعديلات كبيرة في المجر لكن الوضع سيكون مختلفاً في سبا-فرانكورشان.

وينظر الفريق الهندسي برئاسة جايمس أليسون في حلول لإدخال تعديلات ستسمح برفع السرعة القصوى على المقاطع المستقيمة الطويلة، مع المحافظة على مستويات تماسك جيدة ضمن المنعطفات التي تغطي القسم الأوسط من الحلبة.

وفي هذا السياق، عمل الفريق على عدة نواحٍ لتعزيز الكفاءة الانسيابية.

وهناك تعديلات طفيفة على الجانح الأمامي، لكن التغيير الأساسي يتمحور في القسم السفلي من السيارة. 

وفي الصور التي يقدمها جورجيو بيولا، تمكن ملاحظة أحد مُعدِّلات تدفق الهواء عند مدخل قنوات فانتوري للسيارة وقد بَرَز بشكل كبير وزاد حجمه بشكل ملحوظ.

الجناح الخلفي منخفض الارتكازية

الجناح الخلفي منخفض الارتكازية

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

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وقد عملت مرسيدس بالفعل على تغييرات كبيرة في هذه الناحية. وبعيداً عن الأرضية والجانح الأمامي، أدخل الفريق تعديلات على نظام الطوق أو "هيلو".

علاوة على اعتماد جانح خلفي جديد منخفض الارتكازية ذو وتر بطبقة واحدة وتصميم منحنٍ للناشر لتوليد المزيد من الارتكازية.

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