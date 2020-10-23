مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ

أُجبر بوتاس على الانسحاب من سباق نوربورغرينغ بعد فقدانه للطاقة نتيجة مشكلة تقنيّة.

واعتقدت مرسيدس في البداية بأنّ المشكلة متعلّقة بنظام استعادة الطاقة الحراريّة "ام.جي.يو-اتش"، لكنّها أكّدت في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أنّها مشكلة كهربائيّة. وأكّد الفريق قبيل التجارب الحرّة من يوم الجمعة ضمن جائزة البرتغال الكبرى أنّ العطل كان في وحدة التحكّم الإلكترونيّ.

نتيجة لذلك ستحصل كلٌ من سيارتَي الفريق على وحدة تحكّمٍ إلكترونيّ جديدة لنهاية هذا الأسبوع.

وقال متحدّثٌ باسم فريق مرسيدس مساء الخميس: "تبيّن أنّ عطل فالتيري في ألمانيا يعود إلى مشكلة في مكوّنٍ كهربائيّ في أنظمة التحكّم الإلكترونيّ".

وأضاف: "سيحصل هو ولويس على مكوّنين جديدين لنهاية هذا الأسبوع، وأجرينا تغييرات كذلك من أجل تفادي تكرارها".

وأردف: "هذه هي النسخة الثانية لسائقينا، وذلك ضمن الحدود المسموح بها".

وبالنظر إلى أنّها النسخة الثانية فقط لكلٍ منهما، فلن يتلقّى سائقا الفريق أيّ عقوبة لقاء هذا التغيير. لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه المشكلة ستُجبر مرسيدس على تغيير وحدة التحكّم الإلكترونيّ في كلّ وحدات الطاقة الأخرى لدى فرقها الزبونة.