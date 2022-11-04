مرسيدس تتوقع تهديدًا أكبر من فيراري في البرازيل

تراجعت وتيرة فيراري بشكل واضح نهاية الأسبوع الماضي في المكسيك، حيث قام الفريق الإيطالي ببعض التضحيات من أجل الحفاظ على الموثوقية على الحلبة المرتفعة عن سطح البحر، ما أفسح المجال لمرسيدس لتنافس ريد بُل.

مع ذلك، وبينما ما يزال الارتفاع عن سطح البحر يمثّل مشكلة في البرازيل، لكنها لن تكون بذات الدرجة، إلى جانب أن مستويات الارتكازية الأقل لن تكون في صالح سيارة مرسيدس دبليو13 مثلما كان الوضع في المكسيك.

كما أشار فاولز إلى أن حزمة التحديثات التي قدمها الفريق في أوستن والتي اكتملت بالجناح الأمامي الجديد في المكسيك، شكلا عاملًا مساعدًا في تعزيز أداء السهام الفضية.

فقال: "أعتقد بأن هنالك بضعة عوامل ساهمت سويًا في ذات الوقت في أدائنا في المكسيك. الأول كان حزمة التحديثات في أوستن ومن ثم اعتماد أقصى مستويات الارتكازية، حيث كنا جيدين للغاية مع تلك الإعدادات مثلما كنا في زاندفورت وبودابست على سبيل المثال، وكان ذلك ظاهرًا في المكسيك".

وأضاف: "كما أن الرياح الشديدة في أوستن لم تجعلنا نرى الأداء الكامل لحزمة التحديثات، على عكس المكسيك".

وتابع: "لكن من الصعب الجزم بالكيفية التي ستؤدي بها تلك الحزمة في الجولتين المقبلتين. الأمر يختلف من حلبة لأخرى. إذ نرى بأن فيراري لن تكون بعيدة في الخلف بذات القدر الذي كانت عليه في المكسيك. سيكونون أقرب في البرازيل وأبوظبي، وستكون معركة متقاربة للغاية بين فريقينا".

واختتم: "لا أعتقد بأننا سنحظى بذات المستوى من التنافسية في البرازيل، لن يكون الوضع مختلفًا تمامًا، لكن ربما يتراجع الأداء بعض الشيء، لكنني بالتأكيد أتوقع أن تكون فيراري أقرب مما كانوا في المكسيك".