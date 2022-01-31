مرسيدس تتوقّع تقديم سيارات 2022 لـ "تأديات مشابهة" لـ 2021

ستكشف فرق الفورمولا واحد عن سياراتها الحديدة في الأسابيع المقبلة قبيل موسم 2022 الذي يُقدّم التغيير الأكبر في القوانين التقنيّة منذ بداية حقبة المحرّكات الهجينة في 2014.

إذ تمّت مراجعة قوانين الانسيابيّة للسماح بتسابقٍ متقاربٍ أكثر عبر تقليص تأثير الهواء المتّسخ، في حين تمّ تقييد الحريّة التقنيّة في محاولة لتقريب أداء الفرق. كما ستكون السيارات أثقل من سابقاتها من موسم 2021، إلى جانب الانتقال إلى إطارات الـ 18 إنشًا.

وكان من المتوقّع أن تتسبّب القوانين في أن تكون السيارات أبطأ بحوالي ثلاث ثوانٍ في اللفّة بالمقارنة مع تصاميم 2021. لكنّ قدر تلك الخسارة بدأ بالتقلّص مع تحقيق الفرق المزيد من التقدّم لاستعادة الأداء المفقود.

وبحديثه ضمن مقطع فيديو نشرته مرسيدس يشرح فيه التغييرات التقنيّة، قال إليوت أنّه لم يعتقد بأنّه سيكون هناك تغييرٌ كبيرٌ في الأداء بين سيارات 2021 و2022.

وقال البريطاني: "لن يكون الأداء العام للسيارات الجديدة مختلفًا جدًا عن الأخرى القديمة".

وأضاف: "من الواضح أنّ النيّة من هذه القوانين كانت محاولة تحسين فرص التجاوز، وسنحتاج لبعض الوقت حتّى نعرف إن كان ذلك سيحدث بالفعل".

وأردف: "السيارة أثقل قليلًا، سيكون أداء وحدة الطاقة بوقود إي10 مختلفًا بعض الشيء، وكذلك عمل الأسطح الانسيابيّة وإعدادات السيارة".

وواصل شرحه بالقول: "إلى أن نستخرج أفضل أداء من كلّ تلك المكوّنات، إلى أن نُطوّر كلّ ذلك في التجارب والسباقات الأولى، فلا أحد يعلم ما سيحدث".

وأكمل: "لكنّني أشتبه في أنّ الأداء سيكون مشابهًا نسبيًا للعام الماضي بشكلٍ عام".

وكان نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي في "فيا" قد قال في نهاية الموسم الماضي أنّه يعتقد بأنّ قدر الخسارة سيكون قريبًا من "نصف ثانية".

وقال حينها: "لا أعلم بالضبط لأنّ ذلك سيعتمد على الإطارات، وقدر الطاقة التي استخرجوها من المحرّك كذلك، وجزء توفير الطاقة والأداء الانسيابيّ".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ بوسعي منحكم إجابة على ذلك. لكنّني أعتقد بأنّ الأداء سيكون قريبًا".

وستكشف مرسيدس عن سيارتها الجديدة لموسم 2022، والتي ستحمل اسم "دبليو13"، في الـ 18 من فبراير ومن المتوقّع أن تُكمل اختبارها الأوليّ في سيلفرستون كجزء من حدث الإطلاق.

وكانت بعض الشائعات قد انتشرت في الأيّام الأخيرة تُشير إلى أنّ مرسيدس فشلت في اختبار التصادم، لكنّ الفريق أوضح أنّه اجتاز عمليّة مصادقة "فيا" في 13 يناير.