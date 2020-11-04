مرسيدس تتوقّع أداءً ضخمًا من هوندا في 2021

في حين أنّ مرسيدس سيطرت على موسم 2020 ضامنة لقبها السابع على التوالي في بطولة الصانعين، فإنّها باتت المرشّحة الأوفر حظًا بالفعل لموسم 2021 بالنظر إلى الإبقاء على قوانين السيارة ثابتة تقريبًا للعام المقبل.

لكنّ الأداء المتحسّن الذي أظهرته ريد بُل، خاصة من خلال منافسة ماكس فيرشتابن لثُنائيّ مرسيدس بشكلٍ متواتر، أكّد أنّ الحظيرة النمساويّة بدأت باستخراج أداء أكبر من هيكلها.

فضلًا عن ذلك، فمن خلال بعض التحديثات الانسيابيّة وتقديم هوندا لمحرّكٍ جديد بالكامل، يعي وولف أنّ ريد بُل ستكون أكثر قوّة، ما يعني أنّ أداء مرسيدس الحالي لن يكون كافيًا لضمان لقب الموسم المقبل.

وعندما سُئل إن كان قلقًا إزاء بزوغ نجم ريد بُل، قال وولف: "نحن دائمًا قلقون، إذ بوسعكم القول أنّ هذا الموسم كان الأكثر قوّة بالنسبة لنا، لكن نادرًا ما كانت هناك أكثر من ثلاث سيارات تنافس على الصدارة".

وأضاف: "يقوم ماكس بعملٍ رائع. إنّه يقود بمستوى أعلى من إمكانيات سيارته في الحقيقة. الأمر يتكرّر كلّ عطلة نهاية أسبوع حيث يتواجد الثلاثة في الأمام، وهو قادرٌ على التشبّث بموقعه المنافس لمرسيدس".

وأكمل: "لهذا السبب ستضغط هوندا بقوّة في الموسم المقبل كونه الأخير لها، وسيكون الجميع متحفّزًا في ريد بُل وأوّلهم ماكس".

وكانت هوندا قد أعلنت مؤخّرًا عن مغادرتها الفورمولا واحد نهاية موسم 2021، كونها تنوي نقل مواردها للمساعدة في قسم سيارات الطرقات على المدى الطويل.

وأدّى ذلك القرار إلى تقديم محرّكٍ جديد معزّزٍ في العام المقبل كان من المخطّط تقديمه في 2022.

ولا تزال ريد بُل تسعى وراء شريك محرّكات جديد لموسم 2022، بالرغم من أنّها تُحبّذ خيار استلام مشروع هوندا ومواصلة تصنيع المحرّكات بنفسها.

لكنّ تلك الخطّة لن تحدث إلّا في حال وافقت الفورمولا واحد على تجميد تطوير المحرّكات لمنع برنامج تطوير مكلف، لكنّ تغيير تلك القوانين لا يحظى بعدم رينو وفيراري في الوقت الحاضر.