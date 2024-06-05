مرسيدس تتمتع بثقة كبيرة حيال وضعها لموسم 2026

ستشهد الفورمولا 1 حقبة جديدة في تاريخها تنطلق في 2026 مع قوانين جديدة للهيكل ووحدات الطاقة التي ستنتقل للاعتماد أكثر على الجانب الكهربائي واستخدام وقود حيوي مستدام بالكامل لمحرك الاحتراق الداخلي.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس والمدير التقني جايمس أليسون قد تحدثا بشكل إيجابي للغاية عن جهود السهام الفضية لموسم 2026.

قبل أن يؤكد راسل على ذلك ويعرب عن تفاؤله بتنافسية مرسيدس في الحقبة الجديدة قائلًا: "قد تبدو 2026 بعيدة للغاية، ولكن في عالم الفورمولا 1 ستكون مثل الغد، إذ أن الفريق يشعر بثقة كبيرة لهذه الحقبة الجديدة".

وأضاف: "الجميع يعلم الخبرات التي يمتلكها الفريق، والنجاح الكبير الذي حققه في 2014 مع وحدة الطاقة الجديدة. حيث أن هناك الكثير من الأفراد داخل قسم محركات الأداء العالي والذين يملكون خبرة شاسعة مع تلك التقنيات المستقبلية".

وتابع: "لذلك أعتقد بأننا في موقع رائع ليكون لدينا محرك جيد للغاية. كما أن العمل الذي تقوم به بيتروناس مع الوقود أيضاً يبدو قويًا جدًا. وعليه أعتقد بأننا نملك ثقة كبيرة لهذه الحقبة، ولا سيما في جانب المحرك".

من جهته يعتقد وولف أن مرسيدس في موقع جيد للغاية لموسم 2026، حيث قال: "أرى بأننا طموحون جدًا مع الأهداف التي وضعناها لأنفسنا مع وحدة الطاقة، البطاريات والوقود، وأننا في موقع جيد للحقبة الجديدة. وفي حال تمكنا من إنتاج هيكل مناسب، فستكون النتيجة جيدة للغاية. ولكن لا ضمانة لما يمكن أن يحدث".