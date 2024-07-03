مرسيدس تتلقى دفعة بـ 10 بالمئة في اختبارات نفق الهواء
كسبت مرسيدس 10 بالمئة إضافيّة من الوقت المخصّص للاختبارات في نفق الهواء نتيجة موقعها في بطولة الصانعين في الفورمولا 1، حيث كان فريقا هاس وآربي أكبر الخاسرين نتيجة تحسّنهما في موسم 2024 حتّى الآن.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تُحدّد قوانين الاختبارات الانسيابيّة قدر وقت اختبارات نفق الهواء وسعة اختبارات ديناميكا الموائع الحسابيّة التي يُمكن للفرق استخدامها في فترة "الاختبارات الانسيابيّة (آي تي بي)" لمدّة عامين، وذلك بناءً على الموقع في ترتيب البطولة.
ويتّبع ذلك منحى متدرّجًا، حيث يبدأ الفريق الفائز بالبطولة الموسم الجديد بنسبة 70بالمئة من المخصّصات القاعديّة، واعتماد زيادة 5 بالمئة لقاء كلّ مركزٍ وصولًا إلى 115 بالمئة للفريق العاشر.
وتتمّ إعادة الضبط في منتصف العام وفق ترتيب البطولة في الـ 30 من يونيو، حيث يأتي ذلك التصنيف بعد جائزة النمسا الكبرى.
واستفادت مرسيدس من هذا القانون، فبعد حلولها ثانية العام الماضي، بدأت الموسم بنسبة 75 بالمئة في أوّل ثلاث فترات "آي تي بي"، لكنّها تراجعت إلى المركز الرابع في بطولة الصانعين ما يرفع حصّة الفريق إلى 85 بالمئة.
ذلك يعني أنّ الماكينات الألمانيّة ستحصل على 32 طلعة نفق هواء إضافيّة، أو ما يعادل 8 ساعات إضافيّة من وقت تشغيل نفق الهواء (عندما تتجاوز سرعة الهواء 15 مترًا في الثانية)، و200 هندسة متاحة إضافيّة، و40 ساعة إضافيّة من وقت شغل نفق الهواء، فضلًا عن مخصّصات إضافيّة في أنظمة "سي اف دي".
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