تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيراري: علامة "ميشن وين ناو" قد تتخلى عن دور الراعي الرئيسي للفريق
فورمولا 1 / إعلان ألفا روميو أخبار عاجلة

مرسيدس تتقدّم بطلب حقّ مراجعة واقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

تقدّم الصانع الألماني مرسيدس بطلب حقّ مراجعة قيادة ماكس فيرشتابن خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد وذلك بعد ظهور مقطع فيديو جديد من على سيارته.

مرسيدس تتقدّم بطلب حقّ مراجعة واقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

بعد ساعات قليلة من نشر الفورمولا واحد لمقطع فيديو لطريقة انزلاق فيرشتابن خارجًا عند المنعطف الرابع من اللفّة الـ 48 على حلبة إنترلاغوس ليدفع هاميلتون معه خارجًا، كشف فريق مرسيدس عن دفعه المسألة أكثر.

إذ ضمن بيانٍ مقتضبٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت مرسيدس: "يُؤكّد فريق مرسيدس تقدّمه بطلبٍ رسمي اليوم لتفعيل حقّ المراجعة وفق المادة 14.1.1 من القانون الرياضيّ الدولي في ما يتعلّق بواقعة المنعطف الرابع بين السيارتين 44 (هاميلتون) و33 (فيرشتابن) في اللفّة الـ 48 من سباق جائزة البرازيل الكبرى بناءً على أدلّة جديدة لم تكن متوافرة للمراقبين في وقت اتّخاذ القرار".

وتوضح قوانين حقّ المراجعة أنّ على المتنافسين جلب "أدلّة جديدة بارزة وذات صلة لم تكن متاحة للأطراف التي تطلب المراجعة في وقت اتّخاذ القرار المعنيّ".

وسيتعيّن على مرسيدس أوّلًا إثبات أنّ مكوّنًا جديدًا تمّ اكتشافه، وسيكون ذلك سهلًا من خلال مقطع الفيديو من على سيارة فيرشتابن.

اقرأ أيضاً:

واتّضح ليلة الأحد في البرازيل أنّ إدارة السباق لم تكن قادرة على الوصول إلى الكاميرا الموجّهة إلى الأمام على سيارة فيرشتابن.

وتتسبّب قيود التكنولوجيا الحاليّة في الفورمولا واحد في الاقتصار على بثّ حيٍ واحدٍ من كلّ سيارة، وفي وقت الحادثة فإنّ البثّ الحيّ من سيارة ريد بُل كان قادمًا من الكاميرا الموجّهة إلى الخلف.

المشاركات
التعليقات
فيراري: علامة "ميشن وين ناو" قد تتخلى عن دور الراعي الرئيسي للفريق
المقال السابق

فيراري: علامة "ميشن وين ناو" قد تتخلى عن دور الراعي الرئيسي للفريق
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

مرسيدس تتقدّم بطلب حقّ مراجعة واقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تتقدّم بطلب حقّ مراجعة واقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

فيراري: علامة "ميشن وين ناو" قد تتخلى عن دور الراعي الرئيسي للفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: علامة "ميشن وين ناو" قد تتخلى عن دور الراعي الرئيسي للفريق

ريد بُل تسعى للحصول على أجوبة لسرعة مرسيدس "التي لا تُقهر"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تسعى للحصول على أجوبة لسرعة مرسيدس "التي لا تُقهر"

جيوفينازي: عندما يتكلمُ المال تصبح الفورمولا واحد "بلا رحمة"
فورمولا 1 فورمولا 1

جيوفينازي: عندما يتكلمُ المال تصبح الفورمولا واحد "بلا رحمة"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.