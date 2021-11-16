مرسيدس تتقدّم بطلب حقّ مراجعة واقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

بعد ساعات قليلة من نشر الفورمولا واحد لمقطع فيديو لطريقة انزلاق فيرشتابن خارجًا عند المنعطف الرابع من اللفّة الـ 48 على حلبة إنترلاغوس ليدفع هاميلتون معه خارجًا، كشف فريق مرسيدس عن دفعه المسألة أكثر.

إذ ضمن بيانٍ مقتضبٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت مرسيدس: "يُؤكّد فريق مرسيدس تقدّمه بطلبٍ رسمي اليوم لتفعيل حقّ المراجعة وفق المادة 14.1.1 من القانون الرياضيّ الدولي في ما يتعلّق بواقعة المنعطف الرابع بين السيارتين 44 (هاميلتون) و33 (فيرشتابن) في اللفّة الـ 48 من سباق جائزة البرازيل الكبرى بناءً على أدلّة جديدة لم تكن متوافرة للمراقبين في وقت اتّخاذ القرار".

وتوضح قوانين حقّ المراجعة أنّ على المتنافسين جلب "أدلّة جديدة بارزة وذات صلة لم تكن متاحة للأطراف التي تطلب المراجعة في وقت اتّخاذ القرار المعنيّ".

وسيتعيّن على مرسيدس أوّلًا إثبات أنّ مكوّنًا جديدًا تمّ اكتشافه، وسيكون ذلك سهلًا من خلال مقطع الفيديو من على سيارة فيرشتابن.

واتّضح ليلة الأحد في البرازيل أنّ إدارة السباق لم تكن قادرة على الوصول إلى الكاميرا الموجّهة إلى الأمام على سيارة فيرشتابن.

وتتسبّب قيود التكنولوجيا الحاليّة في الفورمولا واحد في الاقتصار على بثّ حيٍ واحدٍ من كلّ سيارة، وفي وقت الحادثة فإنّ البثّ الحيّ من سيارة ريد بُل كان قادمًا من الكاميرا الموجّهة إلى الخلف.