مرسيدس تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على نتيجة سباق أبوظبي

خسر لويس هاميلتون لصالح ماكس فيرشتابن ضمن المعركة على لقب بطولة العالم بعد أن تجاوزه سائق ريد بُل في اللفّة الأخيرة على إثر استئناف السباق من قبل مايكل ماسي مدير السباق.

وكانت سيارة الأمان قد دخلت بسبب حادث نيكولاس لاتيفي، وقال ماسي في البداية أنّ السائقين المتأخّرين بلفّة لن يُسمح له بتجاوز سيارة الأمان، ما ترك خمس سيارات بين هاميلتون وفيرشتابن.

لكنّ ماسي أعلم تلك السيارات بقدرتها على تجاوز سيارة الأمان، ما ترك فيرشتابن خلف هاميلتون مباشرة عند استئناف السباق مع بقاء لفّة على النهاية.

ودفعت طبيعة الاستئناف فريق مرسيدس للتقدّم باحتجاجَين رسميين لدى "فيا" حيال إعادة الانطلاقة والنتيجة، وذلك ضمن حيّز الـ 30 دقيقة الضروري للتقدّم باحتجاجٍ على النتيجة.

وقالت مرسيدس أنّه "لن تُدلي بأيّ تعليق حيال التفاصيل إلى حين إكمال جلسة الاستماع".

وتعلّق أحدهما بالمادة 48.8 من القوانين الرياضيّة التي تنصّ: "لا يُمكن لأيّ سائقٍ تجاوز سيارة أخرى على الحلبة، بما فيها سيارة الأمان، إلى حين تجاوز الخطّ (انظر المادة 5.3) للمرّة الأولى بعد عودة سيارة الأمان إلى خطّ الحظائر".

وبدا أنّ فيرشتابن تواجد بجوار هاميلتون عند المنعطف الـ 12 من اللفّة الـ 57 قبل استئناف السباق.

أمّا الاحتجاج الثاني فهو مبني على المادة 48.12 والتي تنصّ "على أنّ أيّ سيارات متأخّرة بلفّة يجب أن تتجاوز السيارات الأخرى ضمن لفّة الصدارة وسيارة الأمان".

وعندما سُئل عن رأيه في احتجاج مرسيدس خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، قال فيرشتابن أنّه "ليس لديّ الكثير لقوله حيال ذلك" وأنّ "هذا يُلخّص الموسم بشكلٍ عام".