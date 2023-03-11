مرسيدس تتعهد "بعدم توجيه أصابع الاتهام" بالرغم من ضعف الأداء الحالي
شددت مرسيدس على سياستها "بعدم توجيه أصابع الاتهام" حيال ضعف أداء سيارتها الحالي في موسم 2023 للفورمولا واحد.
وجدت العلامة الألمانية نفسها في موقف صعب للغاية مع بداية الموسم بسبب ضعف تنافسية سيارتها الجديدة.
وكان توتو وولف مدير الفريق قد تكلم بالفعل عن الحاجة لتقييم شامل لكامل تصميم السيارة على المدى الطويل.
أما لويس هاميلتون وجورج راسل فقد تكلما بصراحة عن ضعف السيارة خاصة وأن أستون مارتن - التي تتزود بمحركات مرسيدس - كانت أسرع منها في البحرين.
وفي رسالة مفتوحة موجهة للمتابعين، شددت مرسيدس على أن الفريق يشعر بالألم مثل حال متابعيه، وأنه لن يتجاهل ما يجري ولن يتوانى عن العمل بجد للتعافي من الوضع الحالي.
حيث جاء في الرسالة:
"إلى جميع متابعينا، لقد تألم كل فرد ضمن الفريق حقاً في البحرين، كل منهم يتجه لبدء الموسم بنيّة المنافسة على اللقب".
وأكملت الرسالة: "لقد تألم الفريق بأكمله، خاصة بعد العمل الجاد الذي قاموا به مع السيارة التي لم تحقق الطموحات. نعلم أيضاً أنكم متألمون. شغفكم ودعمكم مهمان جداً ويدفعاننا للأمام. نحن نشعر بالألم نفسه".
وجاء أيضاً في الرسالة: "الوضع الذي نواجهه حالياً ليس ما كنا نريده، لكن هذا هو الواقع. هذه هي الحقيقة. السؤال الأبسط هو: ما الذي يمكننا فعله؟".
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
شرحت مرسيدس كذلك أنها تخطط لإدخال تحسينات بدلاً من إضاعة الوقت في توجيه أصابع الاتهام حيال ما الذي سار بشكل خاطئ.
حيث جاء في الرسالة: "بداية، لن نصاب بالذعر، أو نتصرف دون تفكير. في مجال مثل الفورمولا واحد، الناس سريعون في الحكم أو البحث عن كبش فداء. لكننا أفضل من ذلك".
وتابعت الرسالة: "داخل الفريق، نحن نتكلم حول الشجاعة في المحاولة والفشل، أهمية تحمل المسؤولية والقوة لرؤية الفشل كفرصة. لطالما تحلينا بالصراحة والصدق حيال موقعنا".
وجاء أيضاً: "نحن نعمل بسرعة كبيرة وهدوء على بناء خطة للتعافي، مع التركيز على ما نحتاجه على المدى القصير، المتوسط والبعيد، من أجل الفوز".
وأكملت الرسالة: "لدينا تطويرات بالفعل للسباقات المقبلة، وسيكون هناك المزيد. لكن هذا لن يعني تحولاً مباشراً، فليست هناك رصاصة سحرية في الفورمولا واحد".
وجاء كذلك: "لن تكون مهمة سهلة. لكننا معاً جميعاً في السراء والضراء، بدءاً من توتو، لويس وجورج إلى جميع رجل وامرأة في براكلي وبريكسورث. ونحن نحب هذا التحدي".
يمكن قراءة الرسالة كاملة هنا.
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