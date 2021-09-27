مرسيدس تتعهّد بأن تكون "عدائية للغاية" في معركتها على اللقب أمام ريد بُل

استعاد لويس هاميلتون صدارة ترتيب السائقين عبر تسجيل فوزه رقم 100 في مسيرته في عالم الجائزة الكبرى من بوابة روسيا يوم أمس الأحد، متفوقًا على لاندو نوريس بعد سقوط متأخر للأمطار وانتقال في توقيت مثالي لإطارات إنترميديت.

فيما تمكن غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن بالعودة من الخلف بعد انطلاقه من المركز الأخير ليحصد مركز الوصافة، كي يضمن أن تقف أفضلية هاميلتون في الترتيب عند نقطتين فقط.

هذا وكانت مرسيدس قادرة على تعزيز أفضليتها في بطولة الصانعين بعدما تقدّم فالتيري بوتاس ليحقق المركز الخامس، ما منح الفريق أفضلية بلغت 33 نقطة أمام ريد بُل.

وقد وصف هاميلتون عودة فيرشتابن وإنهائه السباق ثانيًا "بالنتيجة الخيالية" لسائق ريد بُل، وذلك بعد رؤية فرصته بحصد أفضلية أكبر تتلاشى.

وتقبّل وولف بأنّ هنالك بعض "الأمور المُغفلة" للتعامل معها من السباقات القليلة الماضية، لكنّه أوضح بأن الفريق لا يُمكنه أن يكون دفاعيًا في معركته مع ريد بُل.

فقال: "بطريقة ما، فإنّنا لا نقوم بتعزيز رصيدنا من النقاط بالقدر المطلوب، وذات الأمر حصل اليوم".

وأضاف: "أعتقد بأنّ التصفيات كانت حاسمة. علمنا أن تراجع فالتيري (بعد عقوبة المحرك) كان صعبًا، وأنهينا السباق بالمركزين الأول والخامس، وذلك جيّد جدًا، لا شكّ في ذلك، كما أنه الفوز رقم 100 في مسيرة لويس".

وتابع: "لكنّ ماكس تمكّن من العودة بطريقة مذهلة وأداء مدهش، وذلك لم يكن جيّدًا للبطولة بالنسبة لنا".

وأكمل: "لذلك، فإنّنا بحاجة إلى مواصلة أن نكون عدائيين للغاية في مقاربتنا لهذا الموسم، وألّا نكون دفاعيين، علينا فقط أن نتقدم للأمام، وذلك من أجل أن نسجّل رصيدًا كبيرًا من النقاط. حيث أنّه أيّ من الفريقين لا يعزّز أفضليته بشكل جيّد من حيث النقاط في الوقت الحالي".

ولم تتمكن مرسيدس ولا ريد بُل من تحقيق ثنائية في أيّ من سباقات هذا الموسم حتى الآن. وكان الفريق الوحيد الذي تمكن من بلوغ ذلك هو مكلارين في مونزا.

وبالرُغم من أنّ حلبتَي مونزا وسوتشي لطالما كانتا الأفضل من حيث ملائمتهما لسيارة مرسيدس، لكنّ وولف أوضح بأن القوانين المعدلة لموسم 2021 كانت تعني أنه ليس من الممكن الوثوق بدليل الأداء التاريخي على الحلبات.

فقال: "لقد توقفت عن محاولة التفكير فيما إذا كان ذلك سباقًا قويًا من الناحية التاريخية بالنسبة لنا، كون كل شيء تغيّر مع القوانين الجديدة، تغيّر كثيرًا. علمنا بالتأكيد أن مونزا وسوتشي ستكونان في صالحنا بعض الشيء. لكن الواقع هو أننا في الموقع الذي نحن فيه، وأن ذلك هو فارق النقاط، وأشكّ بأن يتمكن أحد طرفي معركة اللقب من بلوغ أفضلية كبيرة".

واختتم: "المسألة تتمحور فقط في الواقع حول مواصلة القيام بأفضل عمل ممكن على المسار".