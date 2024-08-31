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تقرير التجارب
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مرسيدس تتصدر التجارب الحرة الثالثة في مونزا مع هاميلتون وراسل

سجلت مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد مع لويس هاميلتون وجورج راسل، أمام سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

ظهرت سيارات مرسيدس، فيراري ومكلارين سريعة للغاية في الحصة، وكان من الواضح مقدار التقارب الكبير في الأزمنة على حلبة مونزا المشهورة بسرعتها.

وانتهت التجارب الحرة الثالثة بتفوق سيارتي مرسيدس أمام لوكلير وسائقي مكلارين: أوسكار بياستري ولاندو نوريس. 

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مجريات الحصة: مستويات المنافسة المتقاربة

بدأ السائقون الحصة سريعاً بأفضل ما لديهم وعلى إطارات ميديوم وسوفت، وتقلبت الأزمنة بينهم، حيث تقدم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل للصدارة المؤقتة على إطارات ميديوم.

لكن سائقي مكلارين قفزا مباشرة إلى أول مركزين مع إطارات سوفت، قبل أن يتفوق عليهما كارلوس ساينز على متن فيراري وبفارق 0.045 ثانية فقط أمام لاندو نوريس.

وظهرت مستويات المنافسة المشتعلة بشكل واضح بعد مرور 20 دقيقة تقريباً، حين قفز جورج راسل على متن مرسيدس للصدارة المؤقتة بفارق 0.036 ثانية لكن مع إطارات ميديوم، بينما تقدم زميله لويس هاميلتون إلى الثالث وبفارق 0.060 ثانية فقط عنه على متن نفس الإطارات.

واصل السائقون تقديم أفضل ما بوسعهم حيث تقدم شارل لوكلير للمركز الأول المؤقت على إطارات سوفت وبفارق 0.092 ثانية أمام راسل.

ومباشرة مع انتصاف الحصة، وضع أليكسندر ألبون سيارته ويليامز في المركز الأول متقدماً على لوكلير وبفارق 0.018 ثانية على إطارات سوفت.

وفي هذه الأثناء كان الجميع على إطارات سوفت، ما عدا سيارات مرسيدس، ريد بُل وسيارة آربي التي يقودها يوكي تسونودا.

فيراري وضعت سائقيها بالمركزين الأول والثاني مع ساينز ولوكلير توالياً اقتراباً من العشرين دقيقة الأخيرة في عمر الحصة.

ومع تواصل محاولات السائقين تحسين أزمنتهم في محاكاة التصفيات تغيرت المراكز بدورها، حيث بات سائقا مرسيدس بالمركزين الأول والثاني بفارق 0.093 ثانية بينهما: هاميلتون أمام راسل وأمام لوكلير.

أما ماكس فيرستابن سائق ريد بُل فكان بالمركز السادس خلف سيارتي مكلارين في الدقيقة الأخيرة، حيث سُمع وهو يشتكي من صعوبة الانعطاف بالسيارة "أندرستير".

وخرج الهولندي في لفة سريعة أخيرة قبل انتهاء الحصة بثوانٍ ورغم أنها كانت واعدة في بدايتها لكنه خسر الوقت في المقطع الأوسط للمسار قبل أن يسجل أسرع زمن في المقطع الأخير، دون تحسين مركزه السادس.

وهكذا انتهت الحصة بتواجد سيارتي مرسيدس في المركزين الأول والثاني مع هاميلتون وراسل، أمام لوكلير وسيارتي مكلارين: بياستري ونوريس.

فيرستابن سادساً أمام ساينز، وسيارتي ألبين: أليكسندر ألبون وفرانكو كولابينتو (الوافد الجديد بديل لوغان سارجنت لبقية الموسم).

بينما أكمل نيكو هلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح هاس.

التجارب الحرة الثالثة

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 20

1:20.117

   260.304
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 24

+0.093

1:20.210

 0.093 260.002
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 22

+0.109

1:20.226

 0.016 259.950
4 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 15

+0.135

1:20.252

 0.026 259.866
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 15

+0.145

1:20.262

 0.010 259.834
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 24

+0.251

1:20.368

 0.106 259.491
7 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 20

+0.346

1:20.463

 0.095 259.184
8 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 15

+0.479

1:20.596

 0.133 258.757
9 Argentina ف. كولابينتو ويليامز 43 Williams Mercedes 17

+0.788

1:20.905

 0.309 257.768
10 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 18

+0.826

1:20.943

 0.038 257.647
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